Yritysvierailulla mökkikunnassa

Savon Yrittäjien toimitusjohtaja Arto Nykänen kannustaa kuntaa vuoropuheluun yrittäjien kanssa.

Rautavaaran Yrittäjät on huolissaan kunnan elinvoimaisuudesta ja toivoo kunnalta panostusta yrityspalvelumallin kehittämiseen.

– Olisi hyvä, jos kunnasta silloin tällöin kysyttäisiin, mitä yrittäjille kuuluu, sanoo yrittäjä Aki Karmitsa.

Kuulolla maanantaina olivat paitsi kunnanjohtaja Unto Murto, kunnanvaltuuston puheenjohtaja Matti Matikainen ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Jukka Korkalainen, myös Savon Yrittäjien toimitusjohtaja Arto Nykänen, joka vieraili mökkikunnassaan Rautavaaralla.

Rautavaaran Yrittäjien puheenjohtaja Marianna Kauhasen mukaan ihanteellista olisi, jos kunnassa kaikki yrittäjien palvelut olisivat saatavilla helposti yhdeltä luukulta ja koko yrityksen elinkaaren kattavasti.

– Jos kunta ei pysty itse toteuttamaan palvelua, sen voisi tehdä yhteistyössä esimerkiksi muiden kuntien kanssa.

Arto Nykäsen mukaan hyvin toimivia malleja yrityspalveluiden toteuttamiseen löytyy maakunnasta monia. Yksi vaihtoehto voisi olla Unto Murron esittämä yritystoimikunta, johon kuuluisi niin kunnan kuin yrittäjien edustajia.

Tänä vuonna Rautavaaralle on perustettu jo kuusi uutta yritystä. Marianna Kauhanen iloitsi erityisesti siitä, että nuoria on saatu mukaan yrittäjäyhdistyksen toimintaan.

Arto Nykänen muistutti, että Rautavaarakin kuuluu Kuopion seudun Uusyrityskeskuksen palvelujen piiriin.

– Näitä palveluja kannattaa ehdottomasti hyödyntää. Yrittäjäksi aikova saa uusyrityskeskuksesta arvion yritysideastaan ja apua yrittäjyyden alkutaipaleelle, esimerkiksi rahoituksen järjestämiseen, sanoo Nykänen.

Rahoitusta on tarjolla esimerkiksi Kalakukko Leaderin ja Ely-keskuksen kautta. Rautavaaran vahvuuksina nähtiin hyvät laajakaistayhteydet ja toimitilat esimerkiksi virastotalolla. Unto Murto visioi kiinteistöön hyvinvointipalvelujen keskittymää.

Luontokohteiden tuotteistaminen voisi tarjota uusia yritysmahdollisuuksia matkailualalle. Myös Sote- ja maakuntauudistuksen myötä lisääntyvä valinnanvapaus voisi mahdollistaa uudenlaista yrittäjyyttä.

Rautavaaralla Arto Nykänen vieraili Rautavaaralla Tulilyhty Oy:n lastensuojelukoti Lakotassa. Tulilyhty Oy työllistää 22 henkilöä, joista 15 asuu Rautavaaralla.

Ohjaajana Lakotassa työskentelevä Anu Pennanen muutti työn perässä Rautavaaralle noin vuosi sitten.

– Olen viihtynyt oikein hyvin, täällä on mukava asua ja harrastaa koirien kanssa, sanoo Pennanen.

– Kunta ja yritykset tarvitsevat toisiaan. Kun yritykset menestyvät, kuntaan syntyy työpaikkoja ja verotuloja asukkaiden hyvinvoinnin rakentamiseen, sanoo Marianna Kauhanen.

Nykänen vieraili myös LVI-Karmitsa Oy:ssä, joka täyttää tänä vuonna 20 vuotta.

– Aloitin yrittäjänä 1.6.1998. Nykyään kunta on isoin yhteistyökumppani, kertoo yrittäjä Aki Karmitsa.

Karmitsa on tyytyväinen tiloihin, joissa on toiminut jo vuodesta 2003 lähtien. Yritys oli ensin kunnan vuokralaisena, mutta osti sittemmin hallin omaksi. Samoissa tiloissa toimii myös puolison Anu Karmitsan tilitoimisto.

LVI-töiden lisäksi yritys on vuosien mittaan lisännyt toimenkuvaansa kaikki rakentamiseen ja talotekniikkaan liittyvät palvelut, sekä muutaman vuoden tauon jälkeen moottorikelkkareittien ja hiihtolatujen talvikunnossapidon.