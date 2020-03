Yrityksen kasvun siemenet itämään

Rautavaaran Leipomo saa yhteensä 320 neliötä uutta kylmä- ja tuotantotilaa Ollintielle. Yrittäjä-leipuri, toimitusjohtaja Jaakko Kärki keskusteli keskiviikkoaamuna vastaavana työnjohtajana toimivan valtimolaisen Jouni Arhokarin kanssa. Remppa-Henkan töissä oli myös Eetu Lohtander Nurmeksesta. Kolmenkymmenen vuoden ikään tuleva Rautavaaran Leipomo saa kauan kaipaamaansa lisätilaa. Rakennustyöt Ollintiellä käynnistyivät kaksi viikkoa sitten, ja nurmeslaisen Remppa-Henkan työt ovat edenneet jo pitkälle.

– Tällä viikolla valetaan anturamuotteja, ensi viikolla alkaa seinärunkojen pystytys ja kattotuolien asennus. Parin viikon sisällä alkavat todennäköisesti sisällä osittain purkutyöt ja suojaukset, yrittäjä-leipuri, toimitusjohtaja Jaakko Kärki kertoi keskiviikkona.

Uutta tilaa valmistuu ensi vuoden loppuun mennessä kaikkiaan 320 neliömetriä nykyisen 490 neliön leipomorakennuksen yhteyteen. Keväällä tehdään kylmiö-pakastintilaa rakennuksen taakse ja kesän jälkeen Kirkkotien puolelle uutta tuotantotilaa.

Alun perin laajennuksen piti olla vain 120 neliötä.

– Nyt tulee suunnilleen 120 neliötä kylmiö-pakastintilaa. Tarve on ollut jo pidemmän aikaa saada tuotantotila isommaksi.

Rautavaaran kunta osti laajennuksen mahdollistamiseksi leipomolta vuonna 2018 Pere-nimisen kiinteistön. 167 000 euron kauppaan kuuluivat tontti ja rakennukset. Alustavasti rakentamisen piti alkaa jo samana vuonna.

– Me jäimme vuokralle, mutta teemme itse laajennuksen. Siinä ei ole kunta osallisena. Me omistamme sen itse, Kärki kertoo.

Leipomo on joutunut pärjäämään ahtaissa tiloissa, mutta silti liikevaihto on kasvanut. Aiempina vuosina kasvua on kertynyt jopa yli 20 prosenttia, viime vuonnakin 12. Kärjen mukaan kasvua on saatu uusilla kauratuotteilla sekä alihankinnalla ja myyntialuetta kasvattamalla.

– Aiemmin toimimme noin sadan kilometrin säteellä. Nyt myyntialue ulottuu Joensuuhun, Kajaaniin ja Jyväskylään.

Kilpailu leipomoiden kesken on kovaa, mutta hyvällä tuotteella paikka kaupan leipähyllystä aukeaa, Kärki sanoo.

– Hyvän tuotteen määrittelevät kauppias, leipäosaston hoitaja ja suositukset. Palkkasimme myyntimiehen, Tuomas Liljavirran, puolitoista vuotta sitten. Sen ansiota on osa kasvusta.

Rautavaaran Leipomo työllistää tällä hetkellä yhdeksän vakituista ja neljä osa-aikaista työntekijää.

– Työntekijämäärä ei kasva välittömästi, mutta liikevaihdon mukaan. Plussan puolelle olemme jääneet, mutta parin viime vuoden aikana on tehty niin paljon muutoksia ja kokeiltu uutta, että kannattavuus ei ole tullut suoraan. Jatkossa on tarkoitus olla kannattavampi. Tehostamalla kannattavuutta saadaan, Kärki toteaa.

Viikoittaiset ruuhkahuiput ovat maanantai, keskiviikko ja perjantai, jolloin osa-aikaisiakin työntekijöitä tarvitaan.

– Perjantaille se painottuu eniten. Viikonloppuna syödään pullaa ja leipää enemmän kuin alkuviikosta. Alkuviikon ja viikonlopun eron huomaa selvästi esimerkiksi pullan ja munkin menekissä.

Leipurin ammattiin oppisopimuksella perheyrityksessä opiskellut 40-vuotias nurmeslainen yrittäjä pitää makua leipomotuotteiden tärkeimpänä ominaisuutena.

– Kun pullaa syödään, se ei ole laihduttamista varten. Kaura on nostanut päätänsä, mutta voi, kerma ja sokeri ovat hyvää. Tuotteita saisi huomattavasti edullisemmiksi, jos jättäisi maidon pois ja voin korvaisi margariinilla, mutta sitten kärsii maku. Se ei taas käy minun ajatusmaailmaani, että tehdään vähemmän hyvää kuin mihin pystytään. Tehdään parasta, mitä osataan. Se on minun mielestäni kannattanut, Kärki arvioi.

Rautavaaran Leipomon perusti Jaakko Kärjen Pertti-isä, joka oli ollut veljestensä kanssa perustamassa myös Porokylän Leipomoa Nurmekseen 1983. Sukupolven vaihdos Rautavaaralla alkoi vuonna 2015, ja toukokuusta 2017 lähtien vastuu on ollut kokonaan Jaakolla. Muita perheenjäseniä osakeyhtiössä ei nyt ole.