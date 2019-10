Yrittäjyys elämäntapana. Siskokset Satu ja Minja Smura muuttivat Rautavaaralle ja työllistävät itse itsensä.

Kun siskokset Satu ja Minja Smura muuttivat Rautavaaralle, heidän tavoitteenaan oli hankkia elantonsa yrittäjinä.

Paikkakunnalle veti luonto ja sukulaisten läheisyys. Vanhemmat olivat muuttaneet paikkakunnalle jo aikaisemmin, äiti oli paluumuuttaja ja isäkin on kotoisin naapurikaupungista Nurmeksesta.

Satu toteaa, ettei palkkatöihin meneminen ollut edes vaihtoehto, vaikka lähihoitajana hänelle varmaan olisi löytynyt töitä.

– Isäni on ollut yrittäjä, joten olen lapsesta asti tottunut yrittäjyyteen, perustelee Satu.

Kun hän muutti puolenkymmentä vuotta sitten puolisonsa ja tuolloin vielä alle kouluikäisen lapsensa kanssa Rautavaaralle, yrityksen perustaminen tuntui siten luonnolliselta ratkaisulta. Satu on myös kosmetologi, ja hänellä oli perheen asuessa Helsingissä kauneusalan yritys. Rautavaaralla hän perusti Rautavaaran Koti ja Kauneus -yrityksen.

Minja muutti Rautavaaralle noin vuosi sitten suoraan Lontoosta. Hän on suorittanut European management -tutkinnon eli Euroopan Unionin sisäistä kansainvälistä liiketoimintaa koskevan tutkinnon. Hän opiskeli Suomessa Metropolia ammattikorkeakoulussa ja asui sitten neljä vuotta Englannissa, jossa opiskeli University of Wolverhamptonissa Birminghamissa.

Minja kertoo olleensa palkkatöissäkin jossain vaiheessa, mutta yrittäjäelämässä kiehtoo vapaus.

– Olin jo opiskeluaikana Helsingissä mukana myynti- ja promootioalan yritystoiminnassa. Rautavaaralla teen markkinointia yrityksille. Asiakkaat ovat pääosin muualta kuin Rautavaaralta, esimerkiksi tämänhetkiset asiakasyritykseni ovat Tallinnassa, Helsingissä ja Rovaniemellä, ja voin hoitaa työni etänä Rautavaaralla.

Satun yritys tarjoaa monipuolisesti palveluja, kauneusalan lisäksi muun muassa kiinteistönhoitoa, joka työllistää yhden ulkopuolisenkin. Puoliso on kevytyrittäjä. Satu on perustanut myös mehiläistarhan ja hänellä on kotitalon yhteydessä marjojen ja sienten vastaanottopiste syksyisin.

Sisaruksilla on lisäksi yhteinen sisustus- ja kodintekstiilialan yritys Home Like Heaven.

– Ostimme osan toimivaa yritystä. Yritys toimii jälleenmyyjänä toisille yrityksille ja kuluttajamyyntiin on verkkokauppa, kertoo Satu.

Toimitila on monitoimitalossa, jossa pakataan jälleenmyyntiin lähtevät tuotteet. Varaston yhteydessä on myös pieni sisustuspuoti, joka on avoinna perjantaisin.

Siskokset kannustavat muitakin yrittäjyyteen.

– Jos kykenee yrittäjyyteen niin ehdottomasti kannattaa. Pitää olla stressinsietokykyä ja ennakkoluuloton. Asiakaslähtöisyys on tärkeää, olipa yritysala mikä tahansa, pohtii Satu.

Sisar on heidän mielestään hyvä yrityskumppani, koska luottamus on tärkeää.

– Pitää tietää, että toisella on samat arvot niin ei tule isoja konflikteja, toteaa Minja.

– Meillä onkin aika lailla samat näkemykset asioista, jatkaa Satu.

Rautavaara on heidän mielestään hyvä paikka asua. Minjan perheeseen kuuluu kaksivuotias lapsi ja brittiläinen puoliso.

– Täällä on lapselle hyvä kasvuympäristö perheen ja sukulaisten lähellä. Myös asumiskustannukset ovat halvemmat. Täältä voi ostaa oman talon samalla summalla mitä maksaa vuokrana Lontoossa kolmen vuoden aikana, toteaa Minja.