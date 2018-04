Yli tonnin kaulalla kärkeen

Suomen paras maitotila löytyy Palonurmesta Partasten navetasta.

Pro Agria julkaisi viime viikolla maidontuotannon tuloksia. Samalla kerrottiin Suomen 500 tuottoisinta karjaa energiakorjatun maitotuotoksen mukaan mitattuna. Suomen tuottoisin karja löytyy Nilsiän Palonurmesta, Mäntylän tilalta, Jukka ja Hannele Partasen navetasta.

– En kyllä missään vaiheessa arvannut, että ykkösiä ollaan. Vaikka kyllähän sitä sen verran tuli tilastoja seurattua, että tiesin kärkipaikoille tilan kuitenkin sijoittuvan, hämmästeli tilan isäntä tulosta.

Voittokarjan tulos viime vuodelta EKM:lla mitattuna on 14 491 kg. Eroa seuraaviin on yli tuhat kiloa. Vertailussa toiseksi tulivat Kiljunen Tiina ja Kari Hollolasta (EMK 13 468 kg) ja kolmanneksi Mustonen Pekka ja Tuomas mty Siikajoelta (EKM 13 436 kg).

– No en kyllä arvannut, että ihan näin isolla erolla tulos syntyisi, hämmästeli Jukka saavutettua.

Selkeää yhtä nimettävää syytä ei tilan isäntä tuloksen suureen eroon löytänyt.

– Mutta yksi syy voi olla se, että lehmät ovat vähän kuin perheenjäseniä. Meillä on tässä sellaiset 24 lehmäpaikkaa. Näin pienessä karjassa sitä tuntee elukkansa hyvin. Ihan sitä lehmän silmistä jo näkee, jos kaikki ei ole hyvin, Jukka totesi.

Meriittiä Mäntylän-tilan karja on saanut aiemminkin. Tilalla on nimittäin useampi yli 100 000 litraa maitoa tuottanut lehmä.

– Satatonnareita on tällä hetkellä navetassa viisi kappaletta. Kuudes satatonnari on myös aika lähellä, enää muutamia tuhansia maitolitroja vajaa, Jukka kertoi.

Partasten navetassa märehtii tyytyväisen oloinen karja. Ja mikäs siinä on ollessa, Partasten ”normi työpäivään” nimittäin sisältyy paljon oleskelua lehmien parissa.

– Siinä myö puoli kuuden maissa mennään navettaan aamulypsylle ja vaille yheksän tullaan aamupalalle. Ja sitten taas takas. Navetassa on paljon tehtävää. Iltalypsy on neljän jälkeen. Kahdeksan maissa tullaan sisälle ja sitten tehdään vielä iltakierros yhdeksän jälkeen, kuvaili Jukka Partanen tilan työpäivän kulkua.

Hyvällä hoidolla on siis karja Palonurmessa Partasten parsinavetassa. Pitkän talven jäljiltä on lehmillä kohta edessä odotettu hetki.

– Kesät lehmät ja siemennetyt hiehot ovat laitumella. Yleensä ne pääsevät ulos siinä touko-kesäkuun vaihteessa. Yleensä se menee pitkälle syyskuuhun, kun ne otetaan sitten taas talveksi navettaan. Mutta tietysti aina kelistä riippuen, Jukka kertoi.