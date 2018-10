Yksinäinen työ vaatii yhdessäoloa. Maatalousyrittäjien hyvinvointipäivästä ammennettiin apua arjen jaksamiseen.

Henkilö seisoo salissa silmät kiinni. Vieras ihminen koskettaa häntä ja yrittää välittää kosketuksensa kautta haluamansa tunteen.

Näyttelijä Seija Pitkänen opettaa maatalousyrittäjiä kohtaamaan toisia ihmisiä. Ihmisen kohtaamisessa katse on merkittävä. Hän kertoo, että laittamalla silmät kiinni, ihmisen tuntoherkkyys kasvaa. Kosketus ja sen kokeminen voivat erota toisistaan.

Pitkäsen mukaan toisen ihmisen ja tilanteen voi nähdä aivan eri valossa. Vaikka asiat olisi huonosti, niistä olisi uskallettava kertoa.

Pitkänen opasti ihmisiä maatalousyrittäjien hyvinvointipäivässä 4.10. Tahkolla. Tapahtuman järjestivät Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen Melan Välitä viljelijästä -projekti, MTK-Pohjois-Savon Voimaa arkeen -hanke sekä Maaseudun turvaverkko -hanke.

Ohjelmassa kuului kehon kuntoindeksi -mittausta ja hierontaa sekä taukojumppaa. Liisa ja Juha Välilä Parisuhdekeskus Katajasta kertoivat suhdesopasta kotona ja kylällä. Unilääkäri Henri Tuomilehto Oivaunesta kertoi, kuinka nukkua paremmin.

– Tosi hyviä luentoja, kertovat Anja ja Eero Roine.

Heidän mielestään aiheet sekä luennoitsijat olivat hyviä ja Seija Pitkänen loistava. He katsovat, että hyvinvointipalveluja tarvitaan, sillä maatalousyrittäjät ovat yksinäisiä puurtajia ja takana on taloudellisesti huonoja vuosia.

Ihmissuhdeaihe nousi esiin Välitä viljelijästä -projektin yhteydestä. Projektinvetäjä Pirjo Ristola Melasta kertoo, että parisuhteen lisäksi pyydettiin vinkkejä myös muihin ihmissuhteisiin. Toinen esiinnoussut asia oli se, että tuottajat eivät ehdi nukkua riittävästi.

– Huolissaan ollaan. Onneksi on niitä, joilla menee paremmin eikä ole isompia haasteita, Ristola sanoo viljelijöiden tilanteesta.

Voimaa arkeen -hankkeen projektipäällikkö Niina Suorsa kertoi, että hankkeen yhteydenottotavoite oli 50, mutta niitä tuli noin 200. Yhteydenotot koskivat yli 300 viljelijää.

– Autetaan ihmisiä. Lisätään muutosvalmiuksia, etsitään urapolkuja, hän toteaa hankkeesta.

Hanke sai jatkoa ja toimii vuoden 2020 loppuun.

Verkostoituminen on MTK-Pohjois-Savon toiminnanjohtaja Jari Kauhasen mukaan tärkeää maatalousyrittäjille, sillä työ on yksinäistä tekemistä. Se on myös raskasta.

– Tärkeää on lähteä välillä kotoa, hän tuumaa hyvinvointipäivästä.

Kasvukauden aikaiset työt on nyt tehty hyvässä ajassa. Karjatilalliset laskevat rehut ja kuinka paljon tiloille tarvitaan ostorehuja.

– Nurmirehua riittää. Syksyllä saatiin kolmas sato. Se helpottaa tilannetta, Kauhanen kertoo.

Kotieläinpuolelle viljan hinta on hänen mukaansa korkea tuotteesta saatuun hintaan verrattuna.

– Rehun hinta nousee, mutta maidon ja lihan hintaan ei tule korotusta, Kauhanen sanoo.

Sikatilojen lopettamistahti on erittäin nopeaa ja rajua, mutta liukuvan vuoden aikana myös maitotilojen määrä on laskenut noin kymmenen prosenttia. Huonossa taloustilanteessa tuotannon kehittämiseen ja investointeihin eivät rahat riitä. Tuotantomäärät ovat laskeneet.

– Jos ei olisi metsätalouden vetoa, niin talous olisi surkea, Kauhanen sanoo.

Valtaosa lopettavista tiloista on pieniä ja keskikokoisia. Yrittäjien ikä on usein lähellä eläkeikää. Kauhasen mukaan ei haluta enää investoida ja ottaa lisää velkaa.

– Isojakin robottiyksiköitä lopettaa, joiden kannattavuus on heikko. On myyty tai ajettu alas. Jopa suuremmasta päästä, Kauhanen kertoo.

Marjasektorilla on kuitenkin positiivinen vire.