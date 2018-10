Virkistystä arkeen ja tuttujen tapaamista. Vanhustenviikon merkeissä kutsuttiin Rautavaaralla uusia kävijöitä seurakuntakerhoon ja kutsua kuultiin. Mukana oli reilut 30 henkilöä.

Vanhustenviikko innoitti myös uusia kävijöitä seurakuntakerhoon Rautavaaran seurakuntatalolle. Kahden viikon välein kokoontuvaan kerhoon tulee yleensä 25–30 ikäihmistä. Eilen oli paikalla reilu 30 henkilöä, vaikka osa vakiokävijöistä ei päässyt paikalle.

Onni Kuvaja oli mukana ensimmäistä kertaa.

– Tulin tutustumaan millaista täällä on ja voin käydä jatkossakin. Nyt on ainakin jo maha täynnä, kertoi Kuvaja ennen varsinaisen ohjelman alkamista.

Kerhon aluksi tarjoillaan aamupala ja tällä kertaa oli vanhustenviikon kunniaksi tarjolla täytekakkukahvitkin.

Eine Lievonen ja Pentti Savolainen ovat innokkaita kerhokävijöitä, mutta seurakuntakerho oli tähän saakka jäänyt heiltä väliin.

– Kun ilmoituksessa luki, että tämä on nyt avoin kaikille, niin päätimme lähteä, Lievonen kertoi.

Pariskunnan normaaliarkeen kuuluvat Eläkeliiton sekä sydän- ja invalidiyhdistyksen kerhot.

– Lisäksi minä käyn kutomassa mattoja kansalaisopiston kerhossa. Opisto on ollut minulle kuin henkireikä, Lievonen selvitti.

Pariskunnan päiviin tuo toimeliaisuutta myös vapaus liikkua omalla kyydillä.

– Vielä ovat luottaneet ajokortin minulle, naurahti 88-vuotias Savolainen.

Ensimmäisten joukossa kerholaisista oli paikalla Inkeri Voutilainen Harsumäeltä.

Hän oli tullut puolikymmeneltä alkaneeseen kerhoon jo aamutuimaan naapurinsa Ritva Taskisen kyydissä. Taskinen on yksi seurakuntakerhon vapaaehtoisista toimijoista.

– Kun kyyti pelaa niin silloin on tultava, matkaa on 14 kilometriä sivunsa. Menin Ritvan luokse jo puolikahdeksalta, Voutilainen selvitti.

Tarjolle laitettu puuro soppineen oli jo odottamassa, mutta Voutilaista ei aikaisesta lähdöstä huolimatta vielä hiukonut.

– Söin topakasti aamulla, puuron keitin ja kahvit. Oikein kivaa on täällä kerhossa, virkistää mieltä ja näkee toisiakin. Kun olin mieheni omaishoitaja, en aina päässyt, vaikka monta kertaa teki mieli.

Parhaillaan vietettävän Vanhustenviikon teemana on ”Iloa toimeliaisuudesta”. Voutilaisen arkeen kuuluu kotitöitä ja monenmoista muuta puuhaa sekä lukemista.

– Jotain aina keksin tekemistä niin ei käy aika pitkäksi.

Jos ei ole omaa tai naapurin kyytiä, niin seurakuntakerhossa käyminen ei ole kyydistä kiinni.

Kerhoon on järjestetty sivukyliltä ja kirkonkylältä taksikuljetus, josta peritään nimellinen omavastuu. Seurakunta käyttää kuljetuksiin testamenttivaroja.

Aamupala oli vanhustenviikolla ilmainen, mutta normaalisti siitä peritään pieni maksu, jolla tuetaan Suomen Lähetysseuran kautta kummilapsitoimintaa Thaimaassa. Viime vuonna rahaa kertyi lähes 780 euroa.

Kerhon valmisteluista ja ohjelmasta vastaa yleensä seurakunnan kerhonohjaaja, jonka apuna on aktiivisia talkoolaisia. Kirkkoherra Juha Luukkonen pitää hartauden ja hänen lomiensa aikana kerhossa vierailee toimituspappi.

Eilen seurakuntakerhossa oli vieraana seurakunnan nimikkolähetti Teija Lievonen kertomassa työstään Suomen Lähetysseuran palveluksessa. Kerholaiset innostuivatkin aktiivisesti myös kyselemään lähetystyöstä.

Lievonen ei ole vielä saanut työlupaa kohdemaahansa Angolaan, vaan on työskennellyt sen naapurimaissa Botswanassa ja Namibiassa Afrikassa. Työlupaan liittyvät seikat toivatkin hänet käymään Suomessa.