Vilja- ja rehu ovat kasvaneet varsin vaihtelevasti. Vaihtelua on jopa lohkoittain.

Nilsiässä ja Rautavaaralla satokausi rehujen ja viljojen suhteen on ollut varsin vaihtelevaa. Tähän ovat vaikuttaneet pitkälti varsin paikoittaiset vesisateet.

– Meillä satoi täällä esimerkiksi yhtenä kertana tänä kesänä yli kolmekymmentä milliä, kun taas Kinahmissa samat sateet antoivat vaan muutaman millin vettä, MTK-Nilsiän puheenjohtaja Tuula Kuosmanen Palonurmesta kertoo.

Samalla kannalla vaihtelevuuden kanssa on myös Esa Immonen, jonka tila sijaitsee Nilsiän lähituntumassa Vanha-Keskisellä.

– Säilörehun kanssa ensimmäinen satsi oli hyvin vaihteleva, mutta toinen sato näyttää kyllä tällä hetkellä hyvältä, kun saatiin vettä. Mutta nyt tuo vesi kyllä jo riittäisi, Immonen toteaa.

Rautavaaralla on menty tämän kesän osalta myös varsin samoilla linjoilla. Alkukesän kuivuus haittasi ensimmäisiä rehuntekoja ja sato jäi ainakin Kangaslahdessa Pauli Korhosen tilalla heikoksi, mutta tilanteen odotetaan paranevan toisella kierroksella.

– Nyt näyttää kyllä jo huomattavasti paremmalta, kun vettä on tullut, Korhonen sanoo.

Korhosen tilalla säilörehun lisäksi viljellään myös ohraa.

– Osa jyvistä ei itänyt ollenkaan ja osa on taas itänyt myöhemmin. Pellolta löytyy siis monen ikäistä ohraa ja tämä tietää sitä, että puinnit myöhästyy.

MTK-Rautavaaran puheenjohtaja Rauni Pursiainen kuvaakin kokonaistilannetta alueella tältä kesältä varsin huonoksi.

– Alkukesän kuivuudesta oli iso haitta niille muutamalla, jotka täällä vielä viljelevät. Ja enemmänhän täällä viljelläänkin nurmea rehuksi, Pursiainen summaa.

