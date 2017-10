Vauvat pääosassa tuttijuhlassa

Rautavaaran kunta muisti viime vuonna syntyneitä rautavaaralaisia tuttijuhlassa, jossa vauvoille luovutettiin koivusta sorvattu tutti ja vauvaraha.

Tuttiin on kaiverrettu lapsen nimi ja syntymäaika sekä kunnan vaakuna.

Tuttijuhla järjestettiin nyt Rautavaaralla kolmantena vuonna peräkkäin. Viime vuonna Rautavaaralle syntyi neljä vauvaa. Lisäksi paikkakunnalle muutti yksi viime vuonna syntynyt vauva.

Ensimmäinen tuttijuhla järjestettiin kunnan 140-vuotisjuhlavuoden merkeissä. Vuonna 2014 paikkakunnalle syntyi kahdeksan vauvaa.

Kunnanjohtaja Unto Murto totesi, että syntyneiden määrä heijastelee samaa kuin väkilukutilastokin.

– Kunnasta siirtyy enemmän väkeä kirkkomaalle kuin syntyy uutta sukupolvea, ja poismuuttajiakin riittää, sanoi Murto.

Hänen mukaansa Rautavaaran kunta tarjoaa lapsiperheiden näkökulmasta mitä parhaimmat olosuhteet asumiseen ja harrastamiseen.

– Olennaista on kuitenkin työ ja toimeentulo. Työpaikkojen luomiseksi on edelleen sitkeästi ponnisteltava. Mikään ei myöskään estä meitä markkinoimasta Rautavaaraa erinomaisena lapsiperheiden kotipaikkana, jossa on tuttu ja turvallinen kasvuympäristö, jatkoi Murto.

Tämän vuoden ensimmäiset vauvat ovat jo syntyneet niin Nilsiässä kuin Rautavaarallakin. Nilsiässä ensimmäiseksi ehätti 7. tammikuuta syntynyt Tiina Tapanisen ja Tuomas Poikelan tyttö. Rautavaaran vuoden ensimmäinen vauva on puolestaan Merja ja Timo Turusen perheen kolmas prinsessa, joka syntyi 3.1.

