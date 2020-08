Vaunut saatiin Nilsiään, enää kiskot puuttuu.

Elokuinen aamu on hiljalleen valkenemassa, mutta Louhosareenalla on jo täysi tohina päällä. Matti Kuosmasen projekti saada vanhat junanvaunut paikoilleen Louhosareenalle on jo loppusuoralla, ja viimeistä vaunua ollaan juuri valmistelemassa siirtoa sen lopulliselle paikalle areenan lavan läheisyyteen paikallismedian saapuessa paikalle.

Jotta vaunut saatiin kuljetettua Louhosareenan mäellä, suunnittelu- ja valmistelutöitä on pitänyt tehdä runsaasti, ja tahoja Kuosmasen visiota toteuttamassa on ollut useita.

– Tietysti mukana on ollut VR ja Väylävirasto ja höyryveturi Ukko-Pekka oli niitä vetämässä Helsingistä Savoon. Kuljetusliike K. Rissanen Toivalasta, joka kuljettaa näitä isoja ratikoitakin ympäri Suomea hoiti sitten kuljetuksen. Nostokonepalvelu oli tietysti mukana nosturihommassa. Ja Nilsiän omia poikia oli mukana Taattolan Seppo, joka oli tässä ihan ylivoimaisen tärkeänä apuna mukana. Sitten oli Partasen Juha Heinäaho Serviceltä luottokaverina. Ja Hartikaisen Jukka oli perustuksia tekemässä. Tämä on ollut kyllä ihan uskomaton tiimi ja lähti tähän hommaan mukaan. Meiltä täältä Nilsiästä löytyy kyllä osaamista ihan mihin tahansa projektiin ja kaikkiin ongelmiin löytyy ratkaisu, Kuosmanen kiittelee.

Hommassa vaadittiinkin reilusti soveltamista ja tarkkaa suunnittelua, laskelmointia ja mittauksia, jotta 26 metriä pitkät ja yli 50 tonnia painavat vaunut saatiin kohdilleen. Esimerkiksi nosturiin vaadittiin vastapainoksi 140 tuhatta kiloa. Nostourakassa pyörittiinkin lähellä koneiden kestävyyden raja-arvoja.

– Minun projektille ihan tyypillistä, että mentiin rimaa hipoen yli, että rima voi aina vähän heilua, mutta homma saadaan kuitenkin tehtyä, Kuosmanen naurahtaa.

Loppujen lopuksi konferenssivaunu asettui varsin näpsäkästi aloilleen lammen rantaan areenan lavan toiselle puolelle. Kun vaunut ovat nyt viimein paikoillaan, seuraavana alkaakin siivous ja sisustusurakka, mutta sen Kuosmanen aloittaa pienen huilitauon jälkeen.