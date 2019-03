Vauhti hurmaa Nilsiän Palonurmessa Syvärinlahden jääradalla kelloa vastaan ajettaessa.

Jyväskyläläiselle Teemu Kaipaiselle jäärata-ajot on hyvä syy tulla sukuloimaan. Hän ajaa 12-vuotiaan poikansa Topin kanssa jäällä vain Syvärinlahdella.

– Erittäin hyvä paikka lasten ja nuorten harjoitella, Teemu Kaipainen toteaa.

Topi Kaipaisen kilpa-autoura alkoi kuusi vuotiaana. Nyt hänellä on ensimmäinen auto piikkipyörillä. Sillä on ajettu kolme vuotta. Auto ei Teemu Kaipaisen mukaan ollut kallis, mutta turvavarusteet, kuten kypärä ja turvakaari, maksoivat enemmän. Topi Kaipaista kovaa ajaminen ei jännitä.

– Voi ajaa kovasti, hän kertoo ajoinnostuksensa syyksi.

Isä laskee poikansa turvallisin mielin kilpailemaan suljetulle radalle, mutta kyytiin hän ei enää uskalla mennä. Toisaalta mieli teki ajamaan radalle. Tällä kertaa poika voitti isänsä parilla sekunnilla.

Lue koko juttu 21.3.2019 Pitäjäläisestä.