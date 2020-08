Valtion virastotalon 49 huoneeseen kaivataan idearikkaita vuokralaisia

Nilsiän keskustassa sijaitseva valtion virastotalo on vaihtanut omistajaa. Yrittäjä Timo Jauhola on tehnyt kiinteistöstä kaupat toukokuussa.

– Katsoin, että onpa kiva talo ja pistin tarjousta menemään.

Jauhola ei paljasta, millä summalla kiinteistön osti, mutta kertoo, että hänen ensimmäinen tarjouksensa hyväksyttiin heti. Useamman vuoden Senaatti-kiinteistöjen nettihuutokaupassa myynnissä olleen kiinteistön lähtöhinta oli 22 500 euroa.

Timo Jauhola on yrittäjä, joka omistaa useita toimistokiinteistöjä eri puolilla Suomea, muun muassa Pellossa, Valkeakoskella ja Kouvolassa. Varsinaisesti hän toimii hautaustoimistoyrittäjänä Hattulassa, Kalvolassa ja Akaassa. Yritys vie suuren osan Jauholan ajasta, eikä hänellä ole siksi kiinnostusta aloittaa itse yritystoimintaa Nilsiässä.

– Ensisijassa etsin kiinteistöön vuokralaisia. Paras olisi, jos joku yrittäjä tulisi tiloihin pyörittämään jotain toimintaa.

Tällä hetkellä virastotalolla on yksi vuokralainen. Kuopion kaupunki on vuokrannut kiinteistöstä tilat eläinlääkärin vastaanottoa varten.

Virastotalossa on huoneita 49 ja lisäksi kellarissa sijaitsevat putkatilat. Jauhola näkee suurissa tiloissa monia mahdollisuuksia.

– Mahdollisuuksia on, vain taivas on rajana.

