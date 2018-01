Valinnanvapauskokeilu laajenemassa Rautavaaralle

Sonkajärven Kunnanlääkärit tutustuvat Rautavaaran virastotalon tiloihin torstaina.

Jos Kysterin johtokunta hyväksyy päätöksen kokouksessaan, niin valinnanvapauskokeilu laajenee Rautavaaralle jo helmikuussa. Johtokunta kokoontuu päättämään asiasta tällä tai ensi viikolla. Kokeilu laajenee samoilla ehdoilla ja sääntökirjalla kuin tähänkin asti.

Myös kapitaatiokorvaus eli rahamäärää, jonka maakunta maksaa sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajalle sen asiakkaaksi rekisteröitynyttä henkilöä kohden, säilyy entisellään.

Ennen kokeilun alkua on myös tietotekniikka, kuten potilastietojärjestelmä, saatava toimimaan. Myös www.terveyspalveluni.fi -portaalia, jonka kautta voi valita terveyspalvelujen tuottajan, on parannettava. Projektijohtaja Laura Vuorensolan mukaan ei ole sellaista, mitä ei aiemmin olisi jo tehty.

Kuntalääkärit etsivät Kunnanlääkärit Sonkajärven lääkäri Jyri Moilasen mukaan tiloja Rautavaaralta.

– Olemme kiinnostuneita tulemaan ja palvelemaan rautavaaralaisia, hän kertoi.

Rautavaaran kunnanjohtaja Unto Murto kertoi, että Kuntalääkärit tulevat torstaina aamupäivällä tutustumaan virastotalon tiloihin. Virastotalolla on Murron mukaan kymmenen huonetta tyhjillään.

Valinnanvapauskokeilu voi helpottaa Rautavaaran mahdollista lääkäripulaa. Kysterin lääkäreitä on irtisanoutunut Kaavilla ja Kaavi eroaa Kysteristä vuonna 2019.

Se ei kuitenkaan helpota vuodeosastopulaa. Kaavilla on vuodeosastolla ollut 2–3 rautavaaralaista. Kaavin eron jälkeen lähimpään kysterikuntaan Pielavedelle on matkaa Rautavaaralta 120 kilometriä.

Murto toivoo, että Kuntalääkärit perustaisi oman yrityksen Rautavaaralle, kuten he ovat tehneet Kiuruvedelle ja Sonkajärvelle. Aluksi lääkäri ehkä kävisi Sonkajärveltä käsiin.

Kokeilu laajenee maaliskuussa Kaaville, Tuusniemelle ja Riistavedelle. Myöhemmin myös Joroisiin ja jollekin Kuopion kantakaupungin alueelle tai ehkä Saaristokaupunkiin. Vuorensolan mukaan kokeilua on tarkoitus laajentaa suuremman populaation alueelle, mutta myönnetyt rahat eivät riitä koko Pohjois-Savon ottamiseksi kokeiluun.

Kaavi, Tuusniemi ja Riistavesi ovat yhtenäistä talousaluetta, mikä voi Vuorensolan mukaan houkuttaa palvelujen tuottajia.

– Kaikki vaikuttaa kaikkeen, sanoo Vuorensola ja viittaa lääkäreiden liikehdintään Kaavilla ja nopeisiin suunnitelmiin valinnanvapauskokeilun laajentamiseksi.

Keskusteluissa on ollut myös nykyisen palvelusetelin laajentaminen esimerkiksi koskemaan henkilökohtaista budjettia. Jotta sosiaalipalvelut voidaan ottaa valinnanvapauskokeiluun, on tänä vuonna luotava toimintamalli sekä koulutettava henkilöstö. Asiakastyö olisi Vuorensolan mukaan mahdollista loppuvuodesta.

Kapitaatiokorvaus on hänen mukaansa maksettu Ylä-Savossa yksinkertaisen mallin mukaan eikä se ole tuottanut kiistoja palveluntuottajien kanssa yhtä paljoa kuin muualla Suomessa. Hän arvioi, että lopullinen kapitaatiokorvausmalli on kompromissi eri mallien väliltä.

Ylä-Savossa valinnanvapauskokeilu on mennyt Vuorensolan mukaan odotusten mukaisesti ja Kiuruvedellä odotukset ovat ylittyneet. Kiuruvedellä asuvat ovat myös todella tyytyväisiä saamiinsa palveluihin. Suurempien kaupunkien asukkaat ovat Vuorensolan mukaan olleet haluttomia vaihtamaan palveluntuottajaa.

Hänen mukaansa on mahdollista, että palveluntuottajien toiminta jatkuu, vaikka sote-uudistus ei toteutuisi.