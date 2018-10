Umpisavolainen ja lupsakka mies. Työ toi metsäasiantuntija Marko Taskisen tuttuihin maisemiin aitojen immeisten keskelle.

Lokakuun ensimmäisenä perjantaina höyrysi kuura-ukon henki siihen malliin, että valkoinen kuorrute saatiin ensimmäistä kertaa hetkeksi maahan ainakin Nilsiän suunnalla. Lastukosken viimasta ja lumituiskusta kodan lämpöön nokipannukahville ihmisiä houkutteli Metsä Groupin Nilsiän alueen tuore puukaupan ja metsäpalveluiden metsäasiantuntija Marko Taskinen. Miehellä oli suupielessä valmiina sulavat supliikki ja lämmin hymy. Vaan mikäpä siinä oli tulen loimussa savoa huastellessa – aitojen immeisten keskellä.

– Piti vaimo käyvä hakemassa tuossa välissä Etelä-Suomesta, paljasti umpisavolaiseksi tunnustautuva mies heti kärkeen, ennen kuin sen tarkemmin etelän reissuaan avasi.

Näreet paukkuvat tulessa. Miehen suupieleen nousee sellainen mukavasti velmu, onnellinen hymynkare. Se paljastaa, että tuo reissu kannatti ehdottomasti käydä tekemässä.

Taskisella on vahva tuntemus metsäalaan. Metsuriksi hän valmistui vuonna 2010. Mies summailee, että on tehnyt metsurin töitä noin kahden ja puolen vuoden ajan esimerkiksi Nilsiän ja Rautavaaran suunnalla.

– Sitten tuli tunne, että kaipaan jotain muuta. Hain Mikkelin ammattikorkeakouluun, josta sitten valmistuin metsätalousinsinööriksi vuonna 2016. Siitä jatkoin sitten Kymenlaaksoon töihin UPM:lle, missä oli metsäasiakasvastaava.

Nyt mies on palannut takaisin savoon. Koti ja työ ovat Nilsiässä.

– Tosi hyvillä fiiliksillä tässä ollaan. Savolaisten kanssa on mukava toimia, kun ovat niin lupsakkoo porukkaa. Hienoa on päästä myös takaisin töihin tutuille alueille.

Tarinoinnin lomaan käy Taskinen säätämässä ihmisten Lastukosken kodalle mukanaan tuomia raivaussahavaljaita. Umpisavolaiseksi tunnustautuva mies on sanomansa veroinen. Kommunikaatio käydään paljasjalkaisten tapaan eli savoksi siinä huastellaan. Ja vaikka lupsakkoo on keskustelu niin jaetaanpa siinä oheen myös oikeita valjaiden ergonomiaohjeitakin – ammattimetsurin tietämyksellä.

– Hyvissä valjaissa on leveä olkaremmi ja kaikki kiinnitykset tulevat rintakehälle eteen. Liikkuva laukku, johon raivaussaha kiinnitetään, takaa puolestaan ergonomisemman ja luonnollisemman liikkuvuuden ja työskentelymukavuuden.

Taskisen harrastuksiin kuului nuoruudessa vauhdikkaat joukkuelajit, jalkapallo ja jääkiekko. Nykyisin tilalla on vaimon kanssa lenkkeily ja muu ulkoilu. Metsä ja luonto tuntuvat siis olevan lähellä miehen sydäntä. Pakko onkin tarkentaa miehen näkemystä metsään.

– Monelle metsä on rauhoittumisen ja rentoutumisen paikka. Minulle metsä on aina merkinnyt työpaikkaa. On ollut hienoa huomata työnsä merkitys metsälle. Onnistuneella työpanoksella metsän on saanut elinvoimaiseen kuntoon ja sen kasvua on ollut mukava seurata, kuvaili Taskinen.