Ulkona nautiskelemassa isommalla porukalla

Marjaliisa Pirisen, Sirkka Hyvösen ja liki kolmenkymmenen muun kelpasi paistatella lämpimässä syyssäässä Nuorisoseurantalo Poukaman pihassa Nilsiän Palonurmessa viime viikon keskiviikkona.

Koronaepidemian vuoksi kesä ja etenkin kevät sujuivat tavallista hiljaisemmin, joten Pohjois-Savon Kylät ry:n Ikäihmiset kiinni lähiyhteisöön -hankkeen ohjelmallinen päivä oli hyvinkin tervetullut.

Hyvönen arveli, ettei korona ole maaseudulla erityisen paljon haitannut, mutta epävarmuus poikkeusolojen jatkamisesta mietityttää.

Hyvönen ja Pirinen ovat asuneet Palonurmessa jo vuosikymmeniä, joten he tuntevat muut kyläläiset melko hyvin, mutta yhteisten ohjelmallisten päivien kautta tutustutaan myös hiukan kauempaa tulleisiin.

Ainakin ensi kesäkuun loppuun jatkuvan Ikäihmiset kiinni lähiyhteisöön -hankkeen projektipäällikkö Satu Ilvo kertoi, että kyselyn mukaan yli 70 prosenttia vastanneista totesi saaneensa tapaamisissa uuden ystävän.

– Se tuo turvallisuuden tunnetta sekä elämän iloa ja halua, Ilvo sanoi.

Hankkeessa on viisi kylää, joilla järjestetään toimintaa säännöllisesti noin kerran kuussa. Kangaslahti ja Palonurmi kuuluvat niiden 12:n pop up -kylän joukkoon, joissa tapaamisia on 2–3 kertaa hankkeen aikana.