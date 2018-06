Tutkimusmatka virastotalolle. Nilsiän virastotalo on tyhjentynyt, mutta löysimme vielä sen sokkeloista elämää.

Se on aikakautensa massiivinen monumentti. ”Berliinin muuri” torin laidalla ei todellakaan ole kaunistus. Huonokuntoinenkin se on, mutta kalliiksi tulisi sen kunnostuskin.

Nilsiän virastotalolta on kuulunut paljon muuttouutisia. Ensimmäinen muuttoaalto iski Nilsiän liityttyä Kuopioon, jolloin toimintoja yhdistettiin ja siirrettiin Kuopioon.

Tänä vuonna muuttoaalto on kiihtynyt. Terveysaseman valmistuttua muun muassa neuvola ja hyvinvointitori siirtyivät virastotalolta uusiin tiloihin. Kirjaston remontin myötä kaupungin info-piste ja työhuoneita siirtyi kirjastolle.

Mahtaako virastotalolla enää olla ketään?

Ensimmäinen tutkimusmatkamme tyssää ulko-ovelle, joka nykyään menee kiinni jo kello 15.

Toisella kerralla olemme liikkeellä puolenpäivän aikoihin. Valtuustosalin ovi ei silti avaudu satunnaiselle kävijälle.

Hissi toimii ja vie toiseen kerrokseen. Ei ole kauan siitä, kun kahviossa vielä tuoksui tuore kahvi ja pulla. Viimeksi tiloissa toimi kirjasto ollessaan evakossa remontin tieltä.

Huhtikuussa remontti valmistui ja virastotalon yläaula hiljeni. Paikalla ovat vain tyhjät hyllyt ja käyttämättömäksi jäänyt keittiö.

Jatkamme matkaa pitkin yläkäytävää. Täällä oli joskus verotoimisto, mutta aulan hyllyllä olevat lelut ovat neuvolan jäämistöä.

Neuvolan entisissä tiloissa on toimistotiloja. Painamme ovisummereita, mutta oven viestistä selviää, että työntekijät ovat paikalla vain osan viikosta.

Neljännellä ovella tärppää. Täällä on työllisyyspalvelujen koordinaattorin Ilkka Huttusen työhuone.

– Olen täällä lähes joka päivä, mutta käyn myös Maaningalla ja Juankoskella sekä perjantaiaamuisin palaverissa Kuopiossa. Tämä on kuitenkin minun kotipesäni, sanoo Huttunen.

Hänen työhuoneensa on ollut samassa siivessä vuodesta 2013 lähtien. Kun neuvola muutti pois, pääsi Huttunen vaihtamaan toiselle käytävälle, talon varjoisammalle puolelle.

– Toisella puolella oli etenkin kesällä todella lämmintä. Sitä paitsi tässä on sekin etu, että kahvihuone on tuossa ihan nurkan takana, naurahtaa Huttunen.

Vaikka Huttusella ei ole Nilsiässä työkavereita, on hän kahvihuoneessa harvoin yksin. Samassa kerroksessa on Alppikoulun toimisto ja muiden Kuopion virkamiesten työhuoneita.

Huttunen lähtee oppaaksemme kierrokselle virastotalon toiseen siipeen. Kaupunginjohtajan entisessä huljakassa huoneessa on perheneuvola.

– Täällä meillä on todella hyvät tilat, sanoo psykologi Sanna Mujunen.

Hän on työskennellyt virastotalolla 90-luvulta lähtien, tosin välillä muutaman vuoden terveyskeskuksella.

Viimeisen muuttoaallon yhteydessä perheneuvolan väki huomasi yllätyksekseen, että heidän kopiokoneensa oli siirretty kirjastolle. Sinne tulevat myös perheneuvolan postit.

– Siinä tulee kuntoilua kun käy postinhakureissulla, sanoo Mujunen.

Eniten elämää on virastotalon alakerrassa. Matintien puolen siivessä toimii Leivontuvan asukastupa. Porttikongin toiselta puolelta löytyvät eläinlääkäripalvelut.

Pääsisäänkäynnin vieressä ovat eskarilaiset väistötiloissaan entisen työvoimatoimiston paikalla. Entisen info-pisteen paikalla on nyt kansalaisopiston toimisto. Nilsiäntien puolella, jossa vuosia sitten oli postipankin avara konttori, toimii nyt yrityksiä.

Virastotalolla on siis vielä paljon elämää. Yksi asia ainakin pysyy: täytetty ilves vartioi vitriinissään pääaulan kulkijoita.

