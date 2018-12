Turvallisesti omaan kouluun. Pajulahdessa juhlittiin koulua ja turvallisen koulumatkan tuovaa kevyen liikenteen väylää.

Pajulahdessa oli perjantaina paljon syytä juhlia. Koulu- ja päiväkotirakennus otettiin käyttöön 10 vuotta sitten. Pajulahden uudet tiejärjestelyt ovat valmistumassa ja ne tarjoavat turvallisemman koulumatkan vilkkaan kantatien varrella.

Siksi Pajulahden koulussa ja päiväkodissa vietettiin avointen ovien päivää aamupäivän aikana.

– Paljon oli ihmisiä, kun aloitettiin, kertoi rehtori Heikki Kinnunen.

Avointen ovien päivässä vanhemmat, isovanhemmat, kyläläiset ja muut pääsivät tutustumaan oppilaiden koulutyöskentelyyn ja harrastuksiin sekä koulun ja päiväkodin toimintaan.

Kouluun järjestetyissä toimintapisteissä oppilaat esittelivät yhdessä eri seurojen edustajien kanssa omia harrastuksiaan, kuten salibandyä, pesäpalloa, yleisurheilua ja voimistelua. Pääsipä vierailijat katsomaan videolta Pajulahden Super Uutisia.

– Pituushyppy on parasta, kertoi Iiris Airaksinen päivän toimipisteistä.

Hänen mukaansa Pajulahden koulu on kiva koulu, jossa kaikki ovat kaikkien kavereita.

Päivässä mukana oli koulunkäyntialueen kyläyhdistyksiä ja nuorisoseuroja Murtolahdesta, Pajulahdesta ja Ranta-Sänkimäestä, joiden toiminnassa myös oppilaita on mukana. Koulun välkkäritoiminta oli myös esillä – muun muassa kepparikerho kokoontuu joka viikko pitkällä välitunnilla.

Pajulahden koulu on yksi Jätekukon kummikouluista. Se on osa koulun kestävän kehityksen hanketta ja monialaista oppimiskokonaisuutta. Seurakunnalla oli esillä joulukuvaelma.

Pajulahden Martat pitivät leivontapäivän oppilaille torstaina ja järjestivät perjantaina kahvitarjoilun, jossa syötiin oppilaiden tekemiä pullia. SPR:n Nilsiän osasto opasti ensiavun antamiseen.

Päiväkodin puolella oli myös toimintapisteitä.

Avointen ovien sulkeuduttua oppilaat lähtivät päiväkävelylle tutustumaan uuteen kevyen liikenteen väylään ja kertaamaan liikennesääntöjä.

– Päästään liikkumaan. Tärkeä asia, että liikkuminen on turvallista jalkaisin, Kinnunen sanoi.

Oppilaat vierailivat ManOililla makkaraa syömässä ja kuorma-autoja katsomassa.