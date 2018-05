Todellisuus annettua kuvaa positiivisempi

Asuntomarkkinat: Nilsiässä asuntokauppa normalisoituu, vaikka hinnat saattavat vielä laskea.

Viimeisen vuoden aikana Nilsiässä on myyty välittäjien kautta 37 asuntoa. Määrään kuuluu omakotitaloja, rivitaloja, kerrostaloja ja vapaa-ajanasuntoja. Tällä hetkellä myynnissä on 41 vakinaista asuntoa. Suhde on samanlainen kuin Kuopiossa eli myytäviä asuntoja on suurin piirtein saman verran kuin mitä niitä menee vuodessa kaupaksi.

Vaikka asuntokauppaa käydään jo normaalisti, niin Nilsiän taajamassa asuntojen hinta on edelleen laskeva. Siihen vaikuttaa Pohjois-Savon OP-Kiinteistökeskus Oy LKV:n myyntijohtaja Anu Heiskasen mukaan myös uutisointi.

– Median mukaan kasvukeskuksissa raha on turvassa, hän sanoo.

Se vaikuttaa mielikuvaan ja ostajat tekevät pienempiä tarjouksia asunnoista. Heiskasen mukaan median ei pitäisi pelotella ihmisiä, etteikö asunnot mene kaupaksi.

Nilsiä on kuitenkin Heiskasen mukaan kohtuullisen työmatkan päässä Kuopiosta. Asuinneliöiden hinta ja väljyys ovat edulliset.

– Nuori pari harkitsee, että ostaako 150 000 eurolla ensiasunnon Kuopiosta vai ison omakotitalon Nilsiästä, Heiskanen toteaa.

Asuntojen hintojen hän ei usko romahtavan eikä toisaalta nousevan.

Omakotitaloja on myyty alkuvuodesta viime vuotista vähemmän, mutta nyt kun runsas lumi on sulanut, niin myös omakotitalojen myynnissä riittää touhua. Heiskanen uskoo, että myynti nousee kesän kuluessa viime vuotiseen.

– Maaseudulla kesä on vilkasta kaupankäynnin aikaa, kertoo Heiskanen.

Nilsiässä muuttaa Heiskasen mukaan aikuinen väestö ja mielellään uudehkoon pieneen kaksioon kerrostaloon tai rivitaloon. Siellä he voivat asua huolettomasti.

Tai se on tyypillisin ja suosituin. Kaupaksi menee myös 1990-luvun rivitaloja ja kerrostaloasuntoja 1970-luvulta sekä omakotitaloja 1960-luvulta 2000-luvulle.

– Kaiken tyyppisiä, vakuuttaa Heiskanen.

Omakotitalon iällä ei ole suurta merkitystä. Paljon riippuu siitä, kuinka taloa on huollettu ja remontoitu. Sama pätee myös muihin asuntoihin, jos mitään ei ole tehty niiden kunnostamiseksi, niin remonttivelkaa on voinut kasaantua kymmeniä vuosia.

Se on Heiskasen mukaan riskin paikka. Iso saneeraus ei ole Nilsiässä sen halvempaa kuin Kuopiossa. Saneeraus voi olla asunnon arvoon verrattuna moninkertainen.

Nilsiässä asuntojen keskimääräinen myyntiaika on 110 päivää eli 3-4 kuukautta. Sekin kertoo, että asuntokauppa käy normaalisti.

Tahkon loma-asuntojen kaupan seesteinen vaihe on päättynyt ja vapaa-ajan asuntoja myydään kohtuullisen mukavasti.

– Kauppaa on tehty. Piristymisen merkkejä, Heiskanen kertoi.

Myös kalliimpia loma-asuntoja on myyty. Tahkon osalta Hyvärinen ei ennustaa enää hintojen laskua.

– Pohja on todennäköisesti nähty, hän tuumasi.

Markkinat ovat Tahkollakin korjanneet hintaa alaspäin, mikä on helpottanut kaupankäyntiä.

Samantyyppiset asuntomarkkinat ovat Heiskasen mukaan muuallakin kuten Koillis-Savossa.

– Valitettavasti Rautavaara on negatiivinen poikkeus, hän sanoo.

Kunnassa on nyt myynnissä viisi asuntoa, mutta välittäjien kautta tehtyjä asuntokauppoja ei ole solmittu sitten vuoden 2015. Kauppa keskittyy vapaa-ajanasuntoihin.

– Tosi hidasta kaupankäyntiä, Heiskanen totesi.

Suomessa vallitsee omistusasumisen kulttuuri, joka on joutunut muutokseen, kun asunnon arvo ei enää nousekaan, vaikka niitä huolletaan ja remontoidaan.