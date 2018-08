Veli-Matti Sormunen

Rautavaaran kunnan terveysmenot ovat reippaasti ylittämässä tälle vuodelle budjetoidun. Perusterveydenhuollon Kysterin kulut ovat ylittymässä tasaisen kasvun ennusteen perusteella noin 210 000 eurolla ja erikoissairaanhoidon KYSin noin 700 000 eurolla tänä vuonna.

– Sehän on kylmää kyytiä Rautavaaran kunnan taloudelle, kunnanjohtaja Unto Murto toteaa.

Ylitykset ovat Rautavaaralla Murron mukaan valtavia. Kaavi on saamassa Kysteriltä palautusta noin 55 000 euroa.

Murron mukaan Koillis-Savon palveluyksikössä epävarmuutta ja liikehdintää henkilöstössä aiheutti Kaavin kunnanvaltuuston päätös erota Kysteristä ja ulkoistaa sote-palvelut. Siitä seurasi vakinaisten lääkärien irtisanoutuminen Kysterin palveluksesta ja heidän korvaamisensa kalliimmilla keikkalääkäreillä. Laskelmat on kuitenkin eriteltävä myöhemmin.

Murto katsoo, että Kaavin päättäjillä on itsetutkiskelun paikka. Miksi lääkärit äänestivät jaloillaan ja lähtivät Kysterin palveluyksiköstä.

– On päivän selvää, että se on tuonut erittäin ikävät taloudelliset seuraukset Rautavaaralle, hän pohtii.

Murron mukaan kyseessä on palvelusopimusrikkomus. Kaavi ei neuvotellut Rautavaaran kunnan saatikka palveluntuottajan eli Kysterin eikä muiden Kysteriin kuuluvien kuntien kanssa.

Kaavin irtautumisyritystä Kysteristä ei ole sanktioitu, mutta muut kunnat voisivat Murron mukaan vaatia Kaavia maksamaan heille aiheutuneet lisäkulut.

– Kuka maksaa ylimääräiset kustannukset, hän kysyy ja vastaa. – Rautavaaran kunta ei ainakaan.

Valtioneuvoston päätös, ettei Kaavi voi irrottautua Kysteristä, oli Rautavaaralla toivottu. Mutta Murron mukaan myös Tuusniemen pitäisi kuulua Kysteriin, jotta se toimisi. Lisäongelmia Kysterille toi Juankosken, joka oli päivystyskeskus, liittäminen Kuopioon.

Murto on tyytyväinen Kunnanlääkäreiden tuloon Rautavaaralle, mikä on tarjonnut kuntalaisille lääkäripalveluja. Kunnanlääkäreillä on Rautavaaralla yli 80 asiakasta.

Talousarviossa Rautavaaran tulostavoite oli 174 000 euroa ylijäämäinen. Rullaavaa budjettia käyttävä kunta joutuu hakemaan säästöt loppuvuodelta käyttötalouden puolelta. Murron mukaan kunnanvaltuusto joutuu pohtimaan mistä säästetään.

– 700 000 euroa muista hallintokunnista. Hanat kiinni ja mietitään mistä otetaan, hän toteaa.

Yksi säästömahdollisuus on investointien jäädyttäminen. Niistä käyttämättä on yhä noin 400 000 euroa. Investointeja varten on myös mahdollisuus nostaa lainaa tai käyttää leasing-rahoitusta, mitä ei nykyisellään voi tehdä käyttötalouden menoihin.

– Nollatulos olisi hyvä, Murto toteaa tämän vuoden taloudesta.

Terveysmenojen kasvusta iso osa tulee lisääntyneestä vuodeosaston potilasmäärän kasvusta. Kasvu on ollut muutamasta potilaasta yli kymmeneen. Kyseessä on kallista hoitoa ja siksi Rautavaaralle suunnitellaan yhteistyössä Vanhustentukiyhdistyksen vanhus- ja vammaisneuvoston kanssa välimuotoista palveluasumista.

– Euro pyörisi omassa kunnassa, Murto toteaa.

Kunnassa pohditaan, että Ensolan rivitalojen tilalle rakennettaisiin kevyen palvelun asuntoja noin 20 asukkaalle. Asukkaat voisivat ostaa tarvitsemansa palvelun palvelusetelillä. Murto selvittää välimuotoisen palveluasumiseen saatavat ulkopuoliset rahoituslähteet eri kohderyhmille.