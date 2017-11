Terveellistä markkinoitavaa

Markkinat: Nilsiän syysmarkkinoilta löytyi perinteikästä ja uuttakin maistettavaa.

Juuri kun olen päättänyt jalkautua Nilsiän perinteisille syysmarkkinoille terveys ”edellä”, pistää nilsiäläislähtöinen Ilkka Rissanen paremmaksi. Siinä se nyt on: laulava kalakauppias.

Ilkan tarjoama makupala on viedä kielen mennessään, mutta onneksi se taipuu kuitenkin vielä alkuperäiseen suunnitelmaan: mikä tässä nyt on terveellistä?

– No kyllähän se kala tahtoo kaiken kaikkiaan terveellistä olla, mutta eihän se sekkään auta, jos oikeen kippee on, toteaa rehellinen kauppias pistäen perään tietopaketin:

– Omega kuutonen ja kolomonen eli ne monityydyttymättömät rasvahapothan ne kalassa sitä hyvää on, hyvälaatuinen rasva. Ja kalassa proteiini on helposti sulavassa muodossa.

Ennen kuin laulu jälleen Nilsiän torille kajahtaa, nostaa mies vielä esiin yhden kalassa oleva tärkeän piirteen – osuvasti muuten tähän kaamosaikaan.

– Rasvaisessa kalassa on paljon D-vitamiinia.

Kalaa löytyy myös Seppo Tuuren myyntikojulta. Sieltä löytyy myös muuta terveellistä, kuten sieniä, karpaloita ja omenoita.

– Kotimaisia ovat ja niitä pitäisi suosia, mies muistutti jatkaen:

– Suomen yötön yö kypsyttää maukkaan sadon. Ja kun syö kotimaista, niin tietää, että se on puhtaasti tuotettua ruokaa.

Tuuren kojulta löytyy myös kylmäpuristettua mehua neljässä eri maussa.

– Marjaa ei kuumenneta, vaan mehu puristetaan sellaisenaan marjasta pois. Siinä ei pääse vitamiinit karkaamaan höyrynä pois, kertoi Seppo terveysjuomasta.

Kotimaisuus oli hyvin esillä myös Arja Niemisen myyntipöydällä. Myynnissä oli puolukkaa, lakkaa, sieniä, omenahilloa ja pakuria. Mitä ihmettä ruskeat pienet ”pakurikokkareet” oikein ovat?

– Pakuri on kääpäsieni. Sitä murskataan tai siitä tehdään jauhetta. Teenä sitä enemmälti käytetään. Pakuri on hirveän terveellistä. Sillä on vaikutusta esimerkiksi erilaisiin miesten vaivoihin, Wallden vinkkasi.

Virallinen markkinasää mitattiin 25.10. Kello 12 mittari näytti lukemaa +2,4°C. Mittauksen virallisena valvojana toimi nilsiäläinen Marjatta Wallden. Lukeman oikein arvasi rautavaaralainen Aino Partanen.

