”Tämä on semmoinen etälamautin!” Hoitaja ”käy” Helmi Ahosen luona myös virtuaalisesti.

Keittiön pöydällä oleva tabletti hälyttää ja kohta ruudusta näkyvä hoitaja kutsuu Helmi Ahosta.

Rautavaaran kotihoidosta lähihoitaja Sari Savolainen oli ottanut etäyhteyden 15 kilometrin päässä Rannankylällä yksin asuvaan Ahoseen sovittuna aikana. Hoitaja muun muassa kyseli vointia ja tarkisti onko lääkkeet otettu.

– Ja syönytkin olen, enhän minä syömättä pärjää, eikös se ole pääelinkeino, Ahonen vastaa naurahtaen ruudussa näkyvälle hoitajalle.

Ahonen on yksi Rautavaaran vanhuspalveluissa käyttöönotetun etähoitokokeilun asiakkaista. Hän on nyt muutaman viikon totutellut kohtaamaan hoitajan tabletin välityksellä kotonaan etukäteen sovittuna ajankohtana.

– Olihan se alkuun vähän outoa, mutta ei tämä vaikeaa ole. Ei tarvitse itse mitään nappeja painella, vaan mennä vain lähemmäksi ja vastata kutsuun, Ahonen kertoo.

Hän on ottanut huumorin mukaan laitteen käytössä ja nimennyt tabletin ”etälamauttimeksi”.

– Se on minusta tälle sopiva nimi. Saa sitä nimeä itse kukin käännellä miten haluaa, mutta ei se mikään haukkumanimi ole, tuntuu kotoisammalta kun on nimi koneelle.

Hän on asunut puolisonsa poismenon jälkeen yksin kotipaikallaan. Neljästä lapsesta yksi asuu Rautavaaralla, yksi Nilsiässä ja kaksi muilla paikkakunnilla. Perilliset pitävät säännöllisesti yhteyttä äitiinsä.

– Poika käy joka päivä työmatkallaan katsomassa, huolehtii puut ja muita arjen asioita. Minä kun olen jo 81-vuotias, en mikään uusi enää. Toistaiseksi olen pystynyt vielä kotona asumaan ja parempi näin. Kyllähän ne hoitopaikoissakin hyvän huolen pitäisivät, vaan olisi siellä vähän onehkoa (outoa) asua, kun se ei ole koti.

Etähoidon lisäksi kotihoito tekee Ahosen luokse myös kotikäyntejä, jolloin hoitaja tulee kotiin. Lisäksi hänellä on kaulassaan turvapuhelin, ja kotona kaksi kännykkää. Portaikkoon on tehty luiska ja posti tuodaan ovelle.

Etähoidossa hoitaja ja asiakas ovat puhe- ja näköyhteydessä virtuaalisesti tietotekniikan avulla. Kotihoidossa joulukuun alussa aloitettu etähoitokokeilu kestää puolen vuoden ajan.

Vanhustyönjohtaja Kaija Leskisen mukaan etäyhteys asiakkaaseen otetaan kotihoidon toimistosta automaattisesti sovittuna aikana.

– Ammattitaitoinen ja valveutunut hoitaja pystyy aika hyvin havainnoimaan asiakkaan voinnin etänäkin, toteaa Leskinen.

Etähoito on osa kotihoidon palvelua ja sen tarve räätälöidään henkilökohtaisessa hoitosuunnitelmassa.

– Asiakkaan tarpeen mukaan etähoitoyhteys voidaan sopia esimerkiksi aamuiksi ja illoiksi, ja päivällä tehdään kotikäynti. Jos kotihoito on vaativaa ja siihen tarvitaan käsiä, tai asiakkaalla on esimerkiksi pitkälle edennyt dementia, niin etähoito ei tietenkään sovellu.

Etähoidon hyötynä Leskinen mainitsee muun muassa työajan säästön, kun hoitajan matkoihin ja muu kotikäynteihin kuluva aika jää pois.

– Näin pystymme tarjoamaan enemmän hoitoa ja useampia käyntejä, kun jaetaan niukkoja resursseja asiakasmäärän lisääntyessä. Etähoito on yksi tulevaisuuden hoitomuoto.

Etähoitokokeilun taustalla on koko Pohjois-Savossa toimiva, Kehitysyhtiö SavoGrown hallinnoima Kohti eKuntaa-hanke. Koillis-Savon alueelta tässä virtuaalihoivapilottihankkeessa on Rautavaaran lisäksi mukana Kaavi.

Tabletteihin on asennettu sovellus, jonka kautta yhteydenotto tapahtuu. Kokeilun palveluntarjoaja on rovaniemeläinen Suvanto Care. Myös omainen pystyy olemaan sovelluksella yhteydessä omaiseensa kun asiasta sovitaan erikseen.

Kokeilun ajaksi kunnan on mahdollista saada maksutta viisi laitetta. Kokeilun päättyessä kunnassa arvioidaan etähoidon hyödyt ja päätetään, onko etähoitoon jatkossa tarvetta. Jos etähoitoa jatketaan, kokeilun ajaksi saadut tabletit jäävät kunnalle.

– Etähoito on lähtenyt muutaman asiakkaan kanssa hyvin käyntiin. Innokkuutta on ollut, mutta epäilyäkin. Kaikki eivät hyväksy etähoitoa, voi olla esimerkiksi ennakkoluuloa näitä laitteita kohtaan.

Jatkossa etähoidon avulla annattavat kotihoidon palvelut voisivat Leskisen mukaan laajentua esimerkiksi fysioterapia- ja lääkäripalveluihin.