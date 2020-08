Taiteiden Juhla kutsuu jälleen – ota ohjelma mukaan 20.8. Pitäjäläisestä

Huomenna perjantaina 21.8. vietetään vuosittaista Taiteiden Juhlaa. Tapahtuma päästään järjestämään koronasta huolimatta, mutta osallistujia pyydetään noudattamaan erityistä varovaisuutta ja noudattamaan tarkoin tämän hetkisiä koronaohjeistuksia.

Sairaana tapahtumaan ei pidä tulla.

Tapahtumassa korostetaankin AVI:n ja THL:n koronaohjeistusten noudattamista. Ihmisiä pyydetään erityisesti ottamaan huomioon turvavälit sekä sisä-, että ulkotiloissa, sekä huolehtimaan käsihygieniasta. THL suosittelee toistaiseksi myös kasvomaskien käyttöä.

Tapahtumassa on tarjolla käsidesejä ja osassa ohjelmia on myös rajoitettu osallistujamäärä.

Tapahtuman pääjärjestäjänä toimii Nilsiän Pitäjäyhdistys yhteistyössä Nilsiän Pitäjäraadin, NIKE:n kanssa ja pääkoordinoijana on Nilsiän Pitäjä Ry. Juhla on osa Kuopio Juhlii -tapahtumia, joita järjestetään ympäri Kuopiota ja sen liitoskuntia.

Tänä vuonna tapahtuma järjestetään Nilsiässä jo 15. kertaa.

Ohjelmamuutokset mahdollisia!

Tori:

Klo 17.30-17.45 Nilsiän Pussihousukerho esiintyy.

Klo 17.50-18.00 Nilsiän Taiteiden Juhlan avaus. Puhujana Maria Korkalainen, vuoden 2020 Nilsiän Noora.

Klo 17-19 Yhdistystori/minimessut, toimintaansa esittelemässä Nilsiän Pitäjäraati, Tahkon Kamppailu Club Ry, Nilsiän Naisvoimistelijat, Nilsiän Yrittäjät Ry, Nilsiän museo, Kinahmin KiipijätKuopion konservatorio ja Nilsiän Luonnonsuojeluyhdistys. Osa yhdistyksistä ja yrityksistä ovat esillä muulla tavoin. Lisäksi LähiTapiola ja SRP ovat mukana omissa toimipaikoissaan, LähiTapiola osoitteessa Nilsiäntie 71 ja SPR Matintiellä torin nurkassa.

Klo 18.00-18.15 Senioritanssijoiden esitys

Klo 18.15-19.00 Musiikkia by duo Pauliina ja Heikki Vuorinen. Duo tunnelmoi torilavalla sekä satamassa Mortin lavalla jazzin, soulin ja bluesin hengessä. Luvassa on sekä klassikoita, että duon omaa uudempaa tuotantoa.

Klo 20.00-20.10 Itämainen tanssi esitys

Klo 20.15-20.30 Juojärven Aarnitulet ”Vuorenpeikot tuliesitys” (säävaraus)

Katukyökki torin parkkipaikalla:

Klo 17.45-21.00 (tai niin kauan kuin ruokaa riittää). Mukana Ravintola Rehti, Ravintola Riemu, Ravintola El Monte, Mama, Kunkku, Ravintola Mosquito, Ravintola Kaisla, Aetoleipuri Oy/Julkulan leipomo (pullamobiili). Annoksen hinta 5€/annos.

Kesäkeidas torilla:

Klo 19.00-21.00 Karaokea (taukoa, kun muuta ohjelmaa).

Virastotalo:

Klo 17.00-19.00 Kuopion kansalaisopisto tutuksi pop-up toimistossa: ilmoittautuminen, Taikalattia valtuustosalissa.

Klo 17.00-20.30 Taidenäyttely yläaulassa, mukana eri taiteilijoita ja taitajia.

Virastotalolla ovat myös yhdistystorin/minimessujen varatilat.

Alakoulun piha-alue:

Klo 18.00-19.30 MLL:n ja yhteistyökumppanien Kivojen Kirsujen, Nilsiän Nujakan lentopallotyttöjen sekä Supercorner Tahkon ohjelmaa. Pihalta löytyy esimerkiksi keppihevosrata, pallottelurata, ongintaa ja paljon muuta.

Klo 18.00 Kivat Kirsut/lajiesittely

Klo 18.30 Lelukoira Match Show: ota oma lelukoira mukaan, ilmoittautuminen paikanpäällä.

Satama:

Klo 18.00-20.00 Tenecasters -rautalankamusiikkia sekä musiikkia 60-luvun tyyliin.

Klo 20.00-20.45 Musiikkia duo Pauliina ja Heikki Vuorinen.

Klo 21.30-21.50 Tuliesitys Juojärven Aarnitulet/Kolme sisarta (säävaraus).

Klo 21.00-22.00 Sataman Helmen omaa ohjelmaa.

Klo 21.50-21.55 Ilotulitus.

Leivontupa:

Klo 18.00-20.30 Lapsiparkki. Huom! Voidaan joutua perumaan!

Nilsiän kirkko:

Klo 19.00-20.00 ”Valon kantajat” -konsertti, järjestäjänä Nilsiän Musiikinystävät Ry. HUOM! Konsertti on ilmainen, mutta koronarajoitusten vuoksi konserttiin pääsee vain 150 henkilöä. Liput konserttiin voi varata etukäteen numerosta 044 513 6524 klo 15.00 jälkeen.

Pitäjäläinen:

Pitäjäläisen vitriinissä esillä Irene Marraksen Aarnioneito -näyttely.

Kirjasto:

Klo 10.00-16.00 Nilsiän kirjastossa järjestetään juhlan etkoina poistokirjamyynti. Kassillinen kirjoja maksaa 2€.

Kirjastolla esillä myös ”Kahden keikka Siilinjärveltä – Nilsiään”, Ritva Revon ja Hilkka Ahosen taidenäyttely.

Nilsiän Nuokku:

Klo 15.00-22.00 Nuokulla yläkoulun tiloissa tehdään pizzaa ja käynnissä on myös nimikilpailu nuorisotilalle. Paras ehdotus palkitaan.

Bar Kaiku:

Klo 12.00-02.00 Bar Kaiku on juhlassa mukana omalla ulkomyyntipisteellään purkamassa ruuhkaa. Sisälle päästetään istumaan ja kerrallaan asioimaan rajoitettu määrä ihmisiä. Illalla Bar Kaikun omaa ohjelmaa: Southern rokkia soittava Kind of Brothers esiintyy.

Muuta ohjelmaa:

Nordman kenkäliike, pidennetty aukiolo ja omaa ohjelmaa.

Ruotsalainen Oy: Artomarket, Kesport, Muotipiste – tarjouksia illan aikana.

Tapahtumabussit:

Linja-autoliike E. Ahosen bussit saapuvat klo 18 koulun pysäkille Ukko-Paavontien taskuun ja lähtevät samasta paikasta klo 22. Vastuu alaikäisistä bussikuljetusta käyttävistä on vanhemmilla. Kuljetukset tarjoaa Nilsiän Pitäjäraati.

Bussi 1: 16.425 Nilsiä – 16.45 Ruukinsalo th. – 16.50 Ahmapuro – 16.55 Jokivarsi, Karintie – 17.00 Mutkala – 17.05 Kauppilanmäki – 17.20 Palonurmi, koulun piha – 17.30 Koivulahti – 17.35 Lastukoski – 17.45 Vuotjärvi – Haukilammentie – 18.00 Nilsiä

Bussi 2: 16.40 Nilsiä – 16.45 Sydänmaa – 16.50 Pieksänkoskentie – 17.05 Saramäki – 17.15 Murtolahti – 17.20 Pieksänkoski – 17.35 Pajulahden koulu – 17.40 Sänkimäki – 17.45 Konttimäki – 17.50 Haapaharju – 18.00 Nilsiä

Bussi 3: 16.50 Nilsiä – 17.00 Eitikantie – 17.10 Reittiö – 17.15 Jouhilahdentie – 17.20 Tahkomäentie – 17.40 Tahko, Sääskiniemi – 17.45 Loma Rantalan pysäkki – 18.00 Nilsiä.

Tarkemmat reittitiedot osoitteessa www.nilsia.fi

Tapahtumaa sponsoroimassa ja tukemassa myös: Artomarket, S-Market Nilsiä, Nilsiän Apteekki, Tokmanni, Nike, Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten liitto ry, Kuopion kaupunki/tapahtumatuki, Nilsiän Pitäjäraati.

Nilsiän Yhtenäiskoulun Vanhempainyhdistys järjestää omatoimista vapaaehtoista valvontaa alueella juhlan aikana sekä sen jälkeen ehkäistäkseen viime vuosina juhlien yhteydessä esiintynyttä nuorison tekemää ilkivaltaa.

Mukaan toivotaan lisää vanhempia ja muita vapaaehtoisia, kannustaen samalla kuitenkin myös nuoria pitämään huolta toisistaan.

Torin parkkialueet suljetaan perjantaina viimeistään klo 16. Kirjaston kohdalta Matintie suljetaan liikuntatalolle saakka n. klo 16.45-21 ajalla. Tapahtumabussien liikennöinti sallittu. Nilsiäntien liikennenopeutta alennetaan 30 km tunnissa liikenneympyrä-Postitalon kulma n. klo 16.45-21.

Lauantaina:

Nilsiän museo:

Osoitteessa Simolantie 43, 73300 Nilsiä. Museolla pidetään kirpputoria ja valokuvien tunnistusta lauantaina 22.8. klo 9.00-14.00. Kahvio avoinna.