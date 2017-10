Taikuuden ihmeellinen maailma

Taikuri ja kuvataiteilija Kalle Nio saapui Illuusioteatteri Taikavuoreen Nilsiään tapaamaan taikuri Jorma Airaksista. Hän on tekemässä näyttelyä, Trick Brain, Tukholman Suomi Instituutin taidegalleriaan. Näyttelyssään hän tutkii taikuuden olemusta ja halusi keskustella taikuudesta sekä taikatempuista ja niiden tekemisestä vuosikymmeniä taikurina toimineen ja kansainvälistä menestystä saaneen Airaksisen kanssa sekä kuvata

hänen esitystään.

–Mikä tekee jostakin asiasta taikatempun? Nio kysyi.

Mannertenvälisellä lennolla soitettua videopuhelua ei koeta taikatempuksi, vaikka harva pystyy selittämään, kuinka se on mahdollista. Korteilla tehty temppu on puolestaan koetaan ihmeenä ja taikuutena. Taikureiden mukaan taikuus on suggestiota, mielikuvien herättämistä. Katsojan tulee oivaltaa ihme itse, eikä sitä kerrota hänelle suoraan. Katsoja siis huijaa itseään, mutta taikuri antaa hänelle vihjeitä. Toisaalta taikuri ohjaa katsojan ajattelun väärille poluille. Temput eivät voi seurata salamana toisiaan.

–Paussi antaa katsojille aikaa ajatella, Airaksinen selvensi.

