Tahkon talvikausi lyötiin pakettiin pääsiäisenä ja rinteessä oli mitä eriskummallisimpia härveleitä ja pukuja – sekä julkkiksia

Katsoessani ulos ikkunasta ja vilkaistessani lämpömittariin, päätin sunnuntaiaamuna, että olisi aika kaivaa esiin toppatakin tilalle jotain kevyempää lähtiessäni töihin. Päätös oli viisas, sillä Tahkolle päästessäni totesin, että tuulesta huolimatta aurinko hemmotteli lämmöllään jokaista, joka oli päättänyt lähteä nauttimaan pääsiäisen riennoista ulkoilmaan.

Perinteikäs Tahkon Pääsiäinen huipentui sunnuntaina järjestettyihin Härvelikisoihin.

Ennen kuin härvelit päästettiin kuitenkin vauhtiin, luvassa oli myös kisailuja lapsille ja lapsenmielisille. Lasten naamiaislaskut ja Stiga tarkkuuslaskukilpailut vetivätkin paikalle sekä osallistujia, että yleisöä runsain mitoin.

Huikeita, mielikuvituksellisia sekä myös varsin hellyttäviä naamiaisasuja oli hauska katsella, kun lapset päästettiin vauhtiin kilpailemaan mäenlaskussa. Rinteessä nähtiin muun muassa paljon erilaisia eläinasuja kirahveista ja yksisarvisista lähtien, sekä elokuvista ja sarjakuvista tuttuja hahmoja Darth Vaderista Batmaniin.

Härvelikisa, joka on hauskuuttanut kansaa jo yli kolmenkymmenen vuoden ajan, on hyväntuulinen kisa, jossa tarkoitus on laskea mäki alas mahdollisimman omalaatuisella menopelillä.

Tänä vuonna härvelikisaan osallistui kuusi joukkuetta, joista yhdessä mukana oli myös julkisuudesta tuttuja kasvoja. Maailman suurinta aurinkovoimalla toimivaa jääkarusellia Tahkolle puuhaamaan tulleet Ville Haapasalo, Janne Käpylehto sekä Ismo Apell ottivat osaa kilpailuun tuunatulla kanootilla. Laskun jälkeen kolmikko suuntasi suoraan Syvärin jäällä kököttävään saunaan, joten tällä kertaa haastattelu jäi tekemättä.

Suurin osa härveleistä pääsi alas saakka vaurioitta, mutta esimerkiksi Tahkonrinteiden hiihtokoulun oma joukkue, jonka härveli oli tänä vuonna ristitty pesäksi, törmäsi vain muutaman kymmenen metrin jälkeen penkkaan. Härveli saatiin tästä kuitenkin uudelleen vielä liikkeelle, eikä kukaan loukkaantunut.

Voittajaksi selviytyi team Ekohärveli, jonka ”ekoauto” saatiin lopulta käyntiin hiilivoimalla.