Tahkolle uniikki frisbeegolfrata

Tahkolle saadaan uusi kansainväliset mitat täyttävä 18-väyläinen frisbeegolfrata vielä tämän kesän aikana.

– Siellä on mahdollista pitää tulevaisuudessa isojakin kilpailuja eli puitteet ovat kyllä kunnossa. Tahkolla on valmiina myös tietyt muut vaadittavat fasiliteetit, kuten majoitus, kertoo radan vastaava suunnittelija ja lajin kolminkertainen suomenmestari Jussi Meresmaa Innova Champion Europe Oy:stä.

Reitin lähtö on Panorama Barin takaa. Siitä se kiertelee Tahkovuorta myötäillen Pehku Barille ja sitten taas takaisin.

– Askelmittariin tulee helposti kolme- tai jopa neljä kilometriä, kun radan kiertää, Meresmaa kertoi.

Uuden frisbeegolfradan maisemia pitää ratasuunnittelija ainutlaatuisina.

– Siellä yhdistyvät järvi-, saari- ja metsämaisemat. Omalla suunnittelijaurallani en ole nähnyt mitään vastaavanlaista ja olen näitä projekteja kuitenkin satakunta toteuttanut.

Tahkovuoren korkeus tuo itsessään radalle mielenkiintoisen lisän.

– Tuuli tuo haastetta heittämiseen ja tekee radasta myös haastavamman, Meresmaa totesi.

Uuden frisbeegolfradan rakentaminen on jo käynnissä.

– Isommat osa-alueet maarakentaminen ja raivauksen osalta on nyt tehty. Seuraava vaihe on heittoalustojen kasaaminen, taustoitti Tahkovuoren Frisbeegolfin puheenjohtaja ja ratahankkeen projektipäällikkö Jussi Torvinen.

Radalle tulee pääsemään helposti. Päälähtö eli väylä numero yksi lähtee Panorama Barilta. Länsirinteiden pysäköintialueelta pääsee väylälle kolme. Rinneravintola Pehkulta lähtee väylä 10 ja Tahkon portaiden yläpäästä väylä 13.

Reitti on suunniteltu siten, että Länsi-rinteiden puolelle tulee kapeampaa väylää. Päärinteiden puolella aukeavat sitten avoimet maisemat.

– Huipulle tulee yli 200 metrin väyliä, kun esimerkiksi alhaalla jo olemassa olevalla frisbeegolfradalla on noin 40-50 metrisiä väyliä, havainnollisti Meresmaa esimerkein.

Tulevien kesäkausien kilpailunäkymät nähdään myös toiveikkaana.

– Uskon, että Tahkon uusi frisbeegolfrata on varteenotettava vaihtoehto, kun kisapaikkoja ensi vuodelle mietitään, Torvinen kommentoi.

Hankeen katsotaan lisäävän Tahko Active Park –ideologian mukaista kehitystä sekä houkuttelevan alueelle uusia kävijöitä ja harrastajia. Hankkeen katsotaan lisäksi tarjoavan puitteet paikallisen harrastustoiminnan kehittymiseen.

Frisbeegolfradan kokonaiskustannukset ovat 60 651,99 euroa. Hankkeen rahoitussuunnitelman mukaan 60 prosenttia hankkeen rahoituksesta koostuu EU:n, valtion ja toimintaryhmältä tulevasta kuntarahasta. Kuopion kaupungin suora rahoitus hankkeeseen on 15 prosenttia. Yksityisrahoituksen osuus on 25 prosenttia.

Rata tulee olemaan käyttäjille ilmainen.