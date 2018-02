Tahkolla satsataan kelkkailuun

Katso alta video

Laskettelun, murtomaahiihdon ja monen muun talviharrastuksen lisäksi Tahkon alue tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet harrastaa moottorikelkkailua.

Tahkon lähialueiden reitit uudistuivat tälle kaudelle: uusi Tahkon ympärysreitti korvaa vanhan uran ja nyt matkaa uudella reitillä on noin 20 kilometriä.

Reitti on koneellisesti pohjustettu ja opastuksiin on kiinnitetty erityistä huomiota. Nyt reitin jokaisessa risteyksessä on viitat, jotka kertovat etäisyyden kohteeseen.

Reittiä myös huolletaan koneellisesti riittävän usein. Tämä uusi kelkkareitti on merkittävä parannus alueen kelkkailumahdollisuuksiin.

Tahkon 600 kilometrin moottorikelkkareitistö ulottuu Kuopiosta Tahkon kautta Nilsiän naapurikuntaan Rautavaaralle ja sieltä edelleen kohti Kainuuta ja Pohjois-Karjalaa. Rautavaaran Ylä-Luostan kautta on myös mahdollista kelkkailla Kolille tai vaihtoehtoisesti Nurmekseen.

Tahkon alueen reitit ovat hyväkuntoisia, pohjustettuja reittejä. Sopivia päiväretkiä voi tehdä Ylä-Luostan lisäksi mm. Rautavaaran Metsäkartanolle, Varpaisjärvelle tai vaikka Muuruveden Kivennavalle. Metsäkartanolle ja Ylä-Luostalle menevästä reitistä muodostuu mukava rengas kun hyödyntää Lumisavon Moottorikelkkailijat ry:n kerhouraa välillä Ylä-Luosta – Maamonsuo. Reitin käyttöoikeus kuuluu jäsenmaksuun tai ajoluvan voi myös lunastaa vaikkapa vuorokaudeksi.

Tahkon Reittipooli vastaa Nilsiän Tahkon alueen latujen ja moottorikelkkareittien talviaikaisesta kunnossapidosta. Reittipoolin tulot muodostuvat yritysten ja yksityisten vapaaehtoisista poolimaksuista sekä Kuopion kaupungin rahoitusosuudesta. Liittymällä alueen moottorikelkkakerhoon osallistuu samalla myös reittipoolin rahoitukseen.

Testiporukka itäsuomalaisia kelkkailijoita kävi ottamassa tuntumaa Tahkon uusittuihin reitteihin. Kaudella 2018 lumesta ei ole ollut puutetta, mutta pakkasten vähyys on viivästyttänyt jäiden vahvistumista. Tammikuun 20. päivän kieppeillä tilanne alkoi parantumaan ja jääreittejäkin päästiin merkkaamaan.

Ajo aloitettiin Sääskiniementien alkupäässä olevalta pysäköintilevikkeeltä, josta Nilsiän suunnalta tuleva reitti ylittää sopivasti tien. Tutustumisreissun ensimmäinen pysähdyspaikan tarjoaa Nipasen entisen laskettelurinteen kohta, jossa reitti haarautuu kahteen suuntaan. Emme laske mäkeä alas vaan jatkamme matkaa suoraan pohjoista kohden.

Jatkoimme ympärysreittiä ja tavoite oli käydä katsastamassa millainen meininki näin tammikuussa olisi Pehkun maisemissa. Pehkusta jatkettiin takaisin uudelle ympärysreitille ja matka suuntasi kohti Varpaisjärven risteyskohtaa. Valitsimme siitä suunnaksi Syvärinrannan. Tämä osuus on myös kokonaan uutta reittiä.

Turvallisuuteen kannattaa kelkkailussakin kiinnittää huomiota. Tahkon ympäristössä on enemmän liikennettä kuin kauempana olevilla reiteillä ja näin myös vastaantulijoita on kohtuullisen paljon.

Mutkaisilla osuuksilla on syytä pitää vauhti sellaisena, että kelkan saa pysäytettyä näkyvällä osuudella ja kelkan oikea paikka on reitin oikea reuna.

Syvärin rannasta voi ajaa jääreittiä joko Tahkon keskukseen, suunnata Rautavaaralle tai mennä Syvärinpään kautta Varpaisjärvelle tai Sonkajärvelle. Tällä kertaa käännyimme rannassa takaisin tulosuuntaamme ja otimme uuteen reittiin tuntumaa nyt toisin päin ajaen.

Reittiuudistus on ehdottoman tervetullut.