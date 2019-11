Syntyykö tyhjää tilaa vai jatkuuko käyttö? Kaupunki möisi Wanhan Postitalon kiinteistön, jos ostaja löytyisi, ja kahvilayrittäjä etsii jatkajaa yritykselleen.

– Melkoinen pattitilanne, toteaa Kahvila Wanhan Postitalon yrittäjä Arja Keinänen.

Hän haluaisi myydä liiketoimintansa ja kahvilalle on jo löytynyt mahdollinen jatkaja, mutta Kuopion kaupunki haluaa myydä kiinteistön eikä vuokrata sitä. Kiinteistöstä ei kuitenkaan ole tehty tarjousta, vaikka kiinnostusta on ollut.

Kahvilan toiminta ei kuitenkaan jatkune pitkään. Keinänen pohtii vuokrasopimuksen irtisanomista.

Rakennuksen vuokraa ollaan Keinäsen mukaan nostamassa. Hän on itse remontoinut taloa ja tehnyt sinne vessat. Kaupunki on remontoinut keittiön.

Keinäsen mukaan talon perusta on hyvässä kunnossa. Sellaisenaan rakennus olisi kelpo tila.

– Tästä saisi helmen, jos joku kunnostaisi, Keinänen sanoo.

Kuopion kaupungin Tilakeskus järjestää tiloja kaupungin palvelutuotantoon. Toimitilajohtaja Hannu Väänäsen mukaan kun kaupunki luopuu palvelutuotannosta, niin kiinteistö laitetaan myyntilistalle.

Wanhassa Postitalossa ei ole kaupungin toimintaa, joten rakennus on myynnissä.

– Ensisijainen tavoite on myydä, Väänänen sanoo.

Hän toivoo, että rakennuksessa toiminta jatkuu, mutta rakennuksen omistaa joku muu kuin kaupunki.

Wanha Postitalo on suojelukohde ja sen kunnossapidosta vastaa omistaja eli Kuopion kaupunki.

– Rakennusta ei ole mahdollista jättää rapistumaan Väänänen toteaa.

– Alustavaa kiinnostusta on ollut jonkin verran, Tilakeskuksen kiinteistökehitysasiantuntija Petri Koponen kertoo.

Wanha Postitalo on myynnissä Suomen Toimitila-asiantuntijat Oy:llä, mutta Koposen tietojen mukaan yhtään kirjallista tarjousta ei ole tullut. Hän arvelee, että myyntiä hankaloittavat rakennuksen ikä, kunto ja suojelumääräykset.

Rakennukseen on tehty vuosikorjaukset ja vuosittaiset peruskunnostukset, mutta vääjäämättä vanhaan rakennukseen tulee Koposen mukaan peruskorjaustarpeita ajan kuluessa.

Talon vuokraaminen ei ole ollut kaupungille kannattavaa Koposen mukaan.

– Ei voi jatkua kovin pitkään, hän sanoo vuokraamisesta.

Nilsiässä on myös tyhjilleen jäänyt päiväkoti, jonka jatkosta ei ole tietoa.

Kuopion kaupunki ei omista Nilsiässä suoraan montakaan kiinteistöä, sillä yksittäiset asunnot on myyty ja Nilsiän Teollisuuskylä Oy omistaa teollisuusrakennuksia. Kiinteistö Oy Nilsiän Vuokratalot on fuusioitu Niiralan Kulmaan.

Kuopion kaupunki omistaa myös virastotalon tilat. Leivontuvan asukastuvalla on tehty 21.10. sisäilmakatselmus Tilakeskuksen rakennusterveysasiantuntijan ja Kansalaistoiminnan palvelujen edustajien kanssa.

– Totesimme, että tilojen ilmanvaihto ei ole niissä tapahtuvan nykyisen toiminnan tasalla, joten korvaavia tiloja on syytä tarkastella, sanoo Tilakeskuksen asiakkuuspäällikkö Jorma Matinniemi.

Yhtenä mahdollisuutena asukastuvan uusiksi tiloiksi voisivat tulla kyseeseen entiset esiopetuksen tilat virastotalon 1. kerroksessa, ehkä yhdessä jonkun toisen vuokralaisen kanssa. Asukastuvan siirtymisestä muualle ei ole kuitenkaan tehty vielä päätöstä.

– Arvioin, että tämän vuoden puolella asia kuitenkin olisi selvillä, sanoo Matinniemi.

Virastotalolla Nilsiäntien varressa sijaitsevat entisen kirpputorin tilat Kuopion kaupunki on vuokrannut tilat Stora Ensolle, joka remontoi tiloja parhaillaan toimistonsa käyttöön.