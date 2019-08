Suunnistuksen MM-kilpailut vuonna 2025 Kuopioon

Kansainvälinen Suunnistusliitto, IOF, myönsi vuoden 2025 suunnistuksen MM-kilpailut Suomeen. Kilpailut järjestetään Kuopiossa ja käytännön organisoinnista vastaa Kuopion Suunnistajat. Tarkkoja kilpailualueita ei vielä kerrota, mutta Tahkon alue on vahvoilla, sillä kesän käynneillä aluetta pidetään hyvänä ja Tahko tarjoaa myös hyvät majoitustlat. Suomi sai MM-kisajärjestelyt tehtäväkseen nyt viidettä kertaa.

-Pääsimme lähdöstä ykkösrastille. Nyt on edessä työntäyteiset kuusi vuotta, totesi Kuopion Suunnistajien puheenjohtaja Timo Suhonen valinnan ratkettua. -Olimme toki luottavaisia, että kisat saamme, mutta aina tässä on oma jännityksensä.

Kuopion apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas ei peitellyt iloaan kuultuaan uutisen tuoreeltaan Norjasta.

-Teimme hyvän hakemuksen yhdessä Kuopion Suunnistajien kanssa. Jo se, että Kuopio valikoitui Suomen järjestäjäkaupunkiehdokkaaksi, takasi meille hyvät asemat lopulliseen valintaan. Valinta tietää sitä, että suunnistus ja suunnistajat tulevat näkymään Kuopion alueella monena vuonna ennen kisoja”, tietää Vähäkangas.

Timo Suhonen vahvistaa, että kyse ei ole pelkästään MM-kilpailujen järjestämisestä.

-MM-järjestäjän velvollisuuksiin kuuluu myös järjestää yksi maailmancupin osakilpailu noin vuotta ennen kisoja. Lisäksi kaksi vuotta aikaisemmin järjestämisvastuuseen kuuluu Euromeeting eli nk. B-maajoukkueiden suunnistusturnaus. Eihän näitä Kuopion Suunnistajien ole pakko järjestää, mutta kansainvälisten kilpailujen järjestämisestä saisi samalla erinomaista kokemusta, valaisee Suhonen. -Lisäksi meidän on tarjottava kisamaastoja vastaavia alueita eri maiden maajoukkueiden harjoitteluun. Tämä tulee näkymään jo 2-3 vuotta ennen kisoja.

Suomen Suunnistusliiton toiminnanjohtaja Mika Ilomäki oli ”99 % varma”, että Suomi saa kisat.

-Suomihan on tunnettu suunnistusmaa ja tiedetään, että täällä järjestelyt onnistuvat. Lisäksi meillä on ehkä maailman paras osaaminen suunnistuskilpailujen televisioinneista. Tämähän tulee näkymään yli sadassa maassa ja tuo osaaminen on tärkeä elementti kisojen myöntämisessä, totesi Ilomäki.

Suunnistuksen MM-kilpailut jakaantuvat vuodesta 2019 lähtien vuorovuosina järjestettäviin maastomatkojen ja sprinttimatkojen MM-kilpailuihin. Tämän vuotisten Norjan kisojen jälkeen tulevat MM-kilpailut järjestetään 2020 Tanskassa (sprintti), 2021 Tsekissä (maasto), 2022 Iso-Britanniassa (sprintti), 2023 Sveitsissä (maasto) ja 2025 Suomessa (maasto). Vuoden 2024 sprinttikisojen järjestäjä valitaan myöhemmin.