Pantasusi Unna on oleskellut lähipäivien ajan Rautavaaralla alueella, jonka sisälle jää Etelärinteen lammastila Nokkamäessä. Tilalle on matkaa kirkonkylältä 7,5 kilometriä Nurmeksen suuntaan.

Pantasusien nettiseurannan mukaan Unna on ollut alueella myös tänä aamuna 13.9. kello 5.

Ulkona olevat lampaat ovat petoaidan suojissa, mutta lammastilallinen Merja Turunen on varuillaan.

– Kyllähän sitä usein virran katsoo, onko sähköpaimen varmasti päällä. On vain uskottava ja luotettava siihen, että sudet eivät tule petoaidan sisäpuolelle, Turunen sanoo.

Lammastilan kohtalo huolettaa myös muita ihmisiä ja Turunen on saanutkin jo viikkoja sitten yhteydenottoja ihmisiltä susien liikkeistä alueella.

Laitumella on noin 50 nuoren pässin lauma niin kauan kuin ruokaa riittää. Karitsoivat lampaat ja uuhikaritsat ovat sisällä.

Petoaidan lisäksi Turunen luottaa myös siihen, että lammaslauman käyttäytymisestä näkee, jos joku peto liikkuisi aidan takana.

–Varmaan lampaat juoksisivat ja säntäilisivät paniikinomaisesti, jos siellä jotakin pelättävää olisi. Ihan rauhallisia ovat ainakin vielä olleet.

Sudet liikkuivat alueella kesällä jo ennen kuin niiden liikkeitä pystyi seuraamaan netissä.

– Isäntä näki alapelloilla kaksi pantasutta ennen mehtuukauden alkamista.

Turusten lampaita on vielä laitumella myös eräällä toisella tilalla petoaidan suojissa. Muutama vuosi sitten ilveksen hyökkäyksen vuoksi Turuset menettivät kolme emolammasta Höylässä yhtenä yönä laitumelta, jossa ei ollut petoaitaa.

Tutkimusmestari Seppo Ronkainen Luonnonvarakeskukselta toteaa, että Unnan mukana todennäköisesti liikkuu myös sen pari Ukko, jonka pantaa ei saatu uusittua viime talvena. Parilla ei ole pentuja.

– Uskon, että niillä on nyt joku saalis, koska ovat olleet siinä aika pienellä, muutaman sadan metrin alueella lähipäivien ajan, sanoo Ronkainen.

Riistahavainnot.fi-palveluun tieto pantasuden liikkeistä päivittyy kuuden tunnin välein. Luke saa myös tarkemman paikannuksen siitä, missä pantasusi on liikkunut paikannusta edeltäneen kuuden tunnin aikana.

Nettiseuranta ei näytä suden tarkkaa sijaintia 25 neliökilometrin karttaruudulla.

Esimerkiksi hirvisaaliin parissa susilla menee Ronkaisen mukaan noin viikko. Ronkainen ennakoi, että seuraavaksi sudet liikkuvat reviirillään Vehmasjärvelle päin.