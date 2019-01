Susi vaeltaa pitkäänkin. Nilsiänkin kautta maailmalle jolkotellut Myy voi vielä jatkaa matkaa.

Susikannan arvioinnissa käytetään Tassu-järjestelmän tukena susien dna-tutkimusta ja pannoitusta.

Luonnonvarakeskuksen eli Luken tutkimusmestari Seppo Ronkaisen mukaan perimän selvittämiseksi kerätään näytteet susien ulosteista, joista dna tutkitaan.

Tassu on suurpetohavaintojärjestelmä, johon riistanhoitoyhdistysten petoyhdyshenkilöt kirjaavat havainnot suurpedoista.

Ronkainen ei lähde arvioimaan sitä, mikä on susien määrä esimerkiksi oman ja naapurimaakuntien alueella.

– On yksilöitä, jotka ovat vaeltamassa uudelle reviirille, joukossa voi olla Venäjänkin puolelta tulleita. Vaeltavat yksilöt joutuvat kulkemaan nykyisten reviirien läpi, koska susi on tarkka reviiristään eikä hyväksy alueelleen muita susia, toteaa Ronkainen.

Yhtenä esimerkkinä tällaisesta vaeltavasta yksilöstä on Vieremän Marttisenlaumasta myöhäsyksystä lähtenyt pannoitettu edellisvuoden naaraspentu Myy.

– On normaalia, että näin on käynyt, vanhat pennut eivät yleensä jää entiselle reviirille vaan vietti ajaa niitä hakemaan omaa reviiriä. Edellisen vuoden pennut lähtevät syyskuun ja vuodenvaihteen välissä. Myy oli lähtöönsä saakka pentuvahtina viime keväänä syntyneille pennuille. Odotimmekin, milloin se lähtee. Se oli jo erillään Kainuunmäen seudulla ja uskon, että ilmeisesti ihmisten ravintohoukuttimet pitivät sitä ehkä tavallista kauemmin alueella.

Vieremän ja Kainuun alueella liikkuvasta Marttisenlaumasta on pannoitettu myös alfauros Turo ja laumaan syntyi viime keväänä viisi pentua. Myy lähti laumasta marraskuun viimeisenä päivänä Varpaisjärven, Nilsiän, Kaavin ja Outokummun kautta Liperiin, teki lenkin Savonrannassa ja palasi Heinäveden ja Outokummun väliselle alueelle.

Ronkaisen mukaan Myy voi vielä jatkaa matkaa hyvinkin paljon ennen kuin löytää oman reviirialueen.

Pantasusien liikkumista voi kuka tahansa seurata Riistahavainnot-sivustolta – silloin kun panta on toiminnassa.

Esimerkiksi alfauros Ukon panta kuitenkin mykistyi joulukuun alussa Rautavaaran ja Sonkajärven rajamaille. Ronkainen kertoo, että tilanne on käyty tarkistamassa ja sen perusteella tiedetään, että Ukko on elossa ja liikkuu tiiviisti alfanaaras Unnan kanssa kahdestaan.

– Ukon panta ei varmaankaan toimi, panta kävi jo ennen nettiseurantaa pimeänä. Hankaluutta on ollut monissa muissakin pannoissa.

Uuran lauman tai nykyisellään Uuran parin muodostavat Ukko ja Unna liikkuvat kahdestaan. Viime keväänä pari ei saanut pentuja.

– Unnan aiempi alfauros löytyi kuolleena vuoden 2017 syksyllä ja Unna jäi pentujen kanssa. Ukko ja Unna tapasivat viime tammi-helmikuiden vaihteessa niin myöhään, että kiima kerkesi mennä, ja Ukkokin oli ehkä vielä liian nuori. Maaliskuulla on seuraava astuminen.

Ukko on Ronkaisen käsityksen mukaan peräisin Tuikkeen laumasta Kiuruvedeltä, mutta asia varmistuu kun vuosi sitten otetun ulostenäytteen tulos selviää. Ukon ja Unnan reviirissä keskeisin alue on Sonkajärvi, mutta pari liikkuu myös Rautavaaran, Varpaisjärven ja Sotkamon alueella.