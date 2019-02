Suklaata ja sydämiä. Nuoret taikoivat herkkuja yhdessä ystävän kanssa.

Millaisella herkulla ystävää muistetaan? Suklaisella ja sydämenmuotoisella, ainakin jos ottaa vinkkejä nuorten leivontakilpailun herkullisista taidonnäytteistä.

Rautavaaran nuorisotoimi järjesti yhdessä koulun kanssa Ystävänpäiväherkut-leivontakisan, johon osallistui kolme paria.

Salaisuus on suklaassa. Näin paljastivat Emma Korhonen ja Oona Oksman, jotka olivat valinneet kilpailutyöksi muffinssit.

– Valmista ohjetta vähän muunneltiin. Lisäsimme maitoa ja suklaata, koska suklaa on hyvää! tytöt perustelivat.

Kohta olivatkin jo valmiit muffinsit jäähtymässä. Tytöt päättivät koristella muffinssit kermavaahdolla sekä suklaanpalasilla. Runsaimman kuorrutuksen saaneet menivät raadille tarjottavaksi.

Suussa sulava appelsiinikakku oli Hilla Korhosen ja Johanna Korkalaisen ystävänpäiväherkku.

– Vuoka on sydämenmuotoinen, sanoi Hilla.

Kakkutaikinaa mehevöitti marmeladi ja päälle tuli suklaakuorrute. Kerman ja suklaan yhdistäminen täytettä varten osoittautui haasteelliseksi, mutta tytöt suoriutuivat tehtävästä lopulta hyvin.

Piparmintun ja suklaan yhdistelmään luottivat Ella Taskinen ja Lotta Tirkkonen loihtiessaan Marianne-leivokset. Käytössä oli tietenkin sydämen muotoinen muotti.

Raati tuli siihen tuloksen, että kilpailu oli tasaväkinen, koska kaikki leivonnaiset olivat uskomattoman hyviä. Piti valita vain yksi voittaja, joten raati päätyi suklaamuffinsseihin, jotka arvosteltiin meheviksi ja täyteläisen makuisiksi. Raatiin kuuluivat yrittäjä Marjut Lipponen hotelli-ravintola Tiilikasta, koulun kotitalousopettaja Kati Kilpeläinen ja kunnan vapaa-aikaohjaaja Kirsi Karvinen, joka tuurasi tehtävässä Rautavaaran Leipomon edustajaa. Kaikki saivat palkinnon. Palkintona oli lahjakortti joko Tiilikkaan tai Rautavaaran leipomolle.