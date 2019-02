Savuhauki ui kalakukkoon. Arja Mustonen-Rautiainen voitti savuhaukikukolla Suomen mestaruuden.

Nilsiäläinen Arja Mustonen-Rautiainen voitti savuhaukikukollaan kalakukon leivonnan Suomen mestaruuden Kuopion tammimarkkinoilla. Voitto heltisi kotileipurisarjassa.

Savuhaukikukko on leipurin oman tuotekehittelyn tulosta.

– Visioitiin mieheni

kanssa, kun haukea tuli paljon, mutta ahventa vähemmän, että miten haukea voisi hyödyntää enemmän, ja siitä se lähti, Mustonen-Rautiainen selvittää.

Savuhaukikukon valmistusohjetta hän ei suostu paljastamaan. Hän kertoi kehitelleensä valmistusta itsekin ennen kuin oli tyytyväinen lopputulokseen.

– Ohje on vähän salainen. Jokaisella on omat niksinsä. Mutta kyllähän kalakukkoon aina sianlihaa tule, hän myöntää.

Mustonen-Rautiainen leipoo ihan harrastuksekseen kotonaan tilauksesta myyntiin lähinnä kukkoja ja ruisleipää. Kesäperjantaisin hän myy tuotteita kotinsa lähellä 75-tien levikkeellä lähellä Nilsiän Ahmapurolla.

– Vapulta yleensä aloitan myynnin munkeilla, kukoilla ja ruisleivällä.

Savuhaukikukkoon asiakkaat suhtautuivat alkuun vähän nihkeästi.

– Maistiaisia piti olla. Kun kukko sai Suomi 100 -juhlakukon tittelin niin sitä oli helpompi myydä.

Kerrottakoon siis, että hän voitti kaksi vuotta sitten tammimarkkinoilla kotileipureiden innovaatiosarjassa Suomen satavuotisjuhlavuoden kukkokilpailun savuhaukikukolla.

Tämänvuotisille markkinoille Mustonen-Rautiainen leipoi myös ahvenkukon ja se ylsi hänen saamiensa tietojen mukaan toiseksi, mutta sarjassa jaettiin vain ykköspalkinto. Ammattileipurien sarjassa jaettiin useampia palkintoja.

Viime vuonna Mustonen-Rautiainen jätti tammimarkkinat väliin. Edellissyksyn Elonkorjuujuhlissa hän voitti Vuoden ruisleipurin ykköspalkinnot puolukkaruispiirakalla ja ruisleivällä.

– Tykkään suunnitella itse reseptejä. Elonkorjuujuhlille piti valmistaa makea leivonnainen, jonka raaka-aineista 70 prosenttia on ruista.

Leipomisharrastus on Mustonen-Rautiaisen mukaan osittain oman ammatin peruja, sillä hän on pitänyt pitopalvelua ja leiponut leivonnaisia juhliin.

Kalakukkojen makuun mestarileipuri pääsi jo lapsuudenkodissaan Kaavin Mäntyjärvellä, jossa kukkojen leipomisesta huolehti hänen nyt jo edesmennyt isänsä.

– Isä oli viimeisen päälle kalastaja ja hänellä piti olla kalaa pöydässä joka päivä. Itsekin tykkään kalastamisesta, mieheni kanssa uistellaan ja pyydetään katiskalla.

Kukot hän leipoo itse pyydetyistä tai ystävien tuomista kaloista. Lohi- tai muikkukukkoon hän ostaa kalat kaupasta.