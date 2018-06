Savottapäällikkö eläkkeelle helmikuussa. Rautavaaran uuden kunnanjohtajan haku käynnistyi, mutta tehtävää Unto Murrolla yhä riittää.

Rautavaaran kunnanjohtaja Unto Murron lakisääteinen eläkeikä, 68 vuotta, täyttyy ensi tammikuussa. Virkasuhdetta olisi voinut jatkaa määräaikaisena.

– Ei ole keskusteltu. Lontoo ja Bangkok kutsuvat, Murto naurahtaa virkasuhteen jatkamisesta.

Häntä olisi kuitenkin kiinnostanut nähdä sote- ja maakuntauudistusten sekä valinnanvapauslain toteutuminen Rautavaaralla.

Kunnanhallitus käsitteli Murron erohakemuksen maanantaina ja seuraavaksi kunnanvaltuusto käsittelee sen 18.6. Kunnanjohtajan virka on nyt haettavissa ja hakuaika päättyy elokuun lopussa.

Kunnanhallitus haastattelee ehdokkaat ja uuden kunnanjohtajan valitsee kunnanvaltuusto syyskuussa.

Murto uskoo, että uudeksi kunnanjohtajaksi hakee 10–20 henkilöä. Hän muistuttaa, että Rautavaara on kaukana kriisikunnasta. Viime vuoden tilinpäätös oli yli 785 000 euroa ylijäämäinen ja kunnan taseessa on ylijäämää lähes 5,5 miljoonaa euroa.

– Tase on yhtä vahva kuin Kiparinvuori.

Kuntakentässä on tulossa isoja muutoksia. Sote-uudistus vähentää Rautavaaran kunnan työntekijät 120:stä puoleen. Maakunnille on siirtymässä muun muassa sopimusperusteiset yhteistyöalueet kuten Sydän-Savon alueellinen maaseutuhallinto ja Sydän-Savon lomituspalvelut.

– Pikkukunnalle kolmen vuoden pelastus, jos kunnan organisaatio on kunnossa, Murto toteaa uudistuksista, sillä maakunta vuokraa toimitilat kunnalta ainakin kolmeksi vuodeksi, minkä lisäksi on yksi optiovuosi.

Toisaalta uudistusten rakentaminen on maksanut paljon kunnalle. Kysterin vaikeudet hankkia lääkäreitä Rautavaaralle on aiheuttanut kuntalaisten lisääntyvän käynnin hoidossa Kysissä. Sen lisäksi erikoissairaanhoidon kustannukset ovat nousseet.

Tulevaisuudessa kunnan painopiste on Murron mukaan elinkeinoelämässä. Kunnassa on tällä hetkellä 143 yritystä. Kunnan tulee aktiivisesti kaavoittaa ja markkinoida tonttejaan myös some-kanavien kautta.

– Lukiolla luomme elinvoimaa kuntaan.

Kehittämistyöhön on panostettava yhteistyössä yrittäjien, yhdistysten ja kolmannen sektorin kanssa eri hankkeissa sekä kehittämisyhtiö Kalakukon ja Kuopionseudun Uusyrityskeskuksen kanssa.

– Tervettä eli positiivista jännitettä. Jos minä saan rahoitusta, niin hae sinäkin, Murto toivoo.

Digitalisaatio on tärkeä osa tulevaisuutta ja siihen kunnassa on Murron mukaan hyvät edellytykset asukkaille ja yrityksille.

– Digitalisaation hyödyntäminen on ellinehto.

Haasteita Rautavaaralla riittää kuten muissakin kunnissa. Väestön väheneminen ja ikääntyminen toteuttavat ennusteita.

– Työpaikkoja pitäisi syntyä kuntaan.

Niiden luomiseksi on tehty töitä. Rautavaaran Leipomo oli Murron mukaan jo siirtymässä Nurmekseen, mutta se onnistuttiin pitämään Rautavaaralla. Osuuskauppa Jukolan uuden päivittäistavarakaupan rakentaminen on Murron mukaan kova juttu kunnan kehittämistyöhön.

Murron tavoitteena on tehdä virastotalosta yritystalo eli Digitalo. Talossa on edullista toimitilaa tarjolla nopeilla valokuituyhteyksillä.

– Tukipalvelut eli ruoka, siivous ja kiinteistöhoito on säilytettävä kunnassa. Tämä koskee yli 20 työntekijää.

Siksi Murto haluaa, että Rautavaaran Vuokratalot Oy muutetaan Rautavaaran Palvelut Oy:ksi yhtiöjärjestystä muutetaan niin, että yhtiö hoitaa myös tukipalveluita.