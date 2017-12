Satoja talouksia ilman sähköä Nilsiässä ja Rautavaaralla

Märkä tykkylumi on aiheuttanut ongelmia sähkönjakelussa. Perjantaiaamuna Savon Voima Verkon alueella oli ilman sähköjä kaikkiaan noin 3500 asiakasta.

Hankalin tilanne on Rautavaaralla, jossa ilman sähköjä oli perjantaina yli viisisataa taloutta. Sähkökatkoja on ollut esimerkiksi Rannankylällä, Rasimäessä ja Ylä-Luostassa.

Myös Sonkajärvellä sähköttä on yli 400 taloutta. Rautavaaralla ja Sonkajärvellä helikopteri on kartoittanut vikapaikkoja. Lisäksi siellä on tehty maasta käsin tapahtuvaa koneellista johtokadun reunapuiden oksintaa.

Nilsiässäkin on ollut sähkökatkoja erityisesti Reittiöllä, Halunalla sekä Palonurmen ja Saarimäen suunnalla. Kaikkiaan Nilsiässä ilman sähköjä oli perjantaina 224 taloutta.

Myös Lapinlahdella Pajujärven alueella ja Siilinjärven Kuuslahdessa on ollut ongelmia.

Vikoja on korjattu taukoamatta mutta olosuhteet maastossa ovat haasteelliset. Paikoin noin 70 senttimetrin paksuinen pehmeä lumikerros tekee maastossa liikkumisesta hankalaa ja se hidastaa omalta osaltaan viankorjausta. Savon Voimasta arvellaankin, että pahimmillaan ongelmia voi olla luvassa vielä pitkälle ensi vuoteen.

Mikäli havaitset vikapaikan, esimerkiksi johdolle kallistuneen puun, ilmoita siitä Savon Voimalle joko puhelimitse 0800 307 400 tai sähköisesti Häiriöinfo-sovelluksen avulla.

Omatoimisesti linjaan nojaavia puita ei saa mennä poistamaan.