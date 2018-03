Sähköverkko säältä suojaan Nilsiässä

Savon Voima saneeraa sähköverkkoa. Kesän aikana kaivetaan 47 kilometriä kaapeleita maan alle.

Savon Voima Verkko Oy on aloittanut laajan sähköverkoston saneerauksen Nilsiässä. Työmaa-alue kattaa koko Nilsiän taajaman sekä ympäröiviä alueita aina Sydänmaasta Tahkolle saakka.

Kaikkiaan ensi kesän aikana kaivetaan alueelle 47 kilometriä ojaa kaapeleita varten. Tarkoituksena on parantaa sähköverkoston säävarmuutta siirtämällä suuri osa nyt ilmassa kulkevista sähköjohdoista maan alle tai metsistä teiden varsille. Kaikki uudet pienjännitelinjat toteutetaan maakaapelein, mikäli maaperä ei estä kaapeliojien kaivamista.

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on noin kaksi miljoonaa euroa. Varsinaiset rakentamistyöt aloitetaan toukokuussa ja kaapeloinnit pyritään tekemään kokonaisuudessaan vuoden 2018 aikana.

Pihojen ja katujen viimeistelyt pyritään tekemään työn etenemän mukaan, kuitenkin viimeistään kevätkesästä 2019 samoin kuin vanhan verkoston purkutyöt.

Savon Voima on tiedottanut hankkeesta alueen asukkaille lähetetyllä kirjeellä. Tiistaina järjestetyssä infotilaisuudessa oli mahdollisuus kuulla tarkemmin säävarman verkon rakentamisesta, työn vaikutuksista alueella sekä sen aikataulusta.

– Meiltä on lähtenyt noin tuhat kirjettä alueen kiinteistönomistajille, kertoi markkinointipäällikkö Ari Holopainen.

Työmaasuunnittelija Pekka Rautiainen kertoi, että sähköverkon uusiminen on tarpeen muun muassa nykyaikaisten laatu- ja ympäristövaatimusten vuoksi. Lisäksi pylväiden ikä on monin paikoin niin korkea, että uusiminen olisi joka tapauksessa ajankohtaista.

Verkostotyön suunnittelu sekä maanomistajien kanssa käytävät sopimusneuvottelut ovat jo käynnistyneet ja ne toteuttaa Efficient Network Partner Oy.

Osa tilaisuuteen osallistuneista kiinteistönomistajista oli jo saanut postitse sopimuksen ja kehotuksen allekirjoittaa se jo maaliskuun loppuun mennessä, mikä herätti ihmetystä. Tontin omistajalla mahdollisuus sopia urakoitsijan kanssa yksityiskohdista.

– Mitään ei tehdä ennen kuin luvat ovat kunnossa, korosti ENP Oy:n Tuomas Kamunen ja kehotti ottamaan yhteyttä mikäli sopimuksen allekirjoittaminen epäilyttää.

Uusi sähköverkko on tarkoitus saada käyttöön jo tänä vuonna. Suunnittelu on aloitettu jo tammikuussa. Parhaillaan kartoitetaan teleoperaattorien ja Kuopion kaupungin halukkuutta lähteä ojakumppaneiksi, jolloin mahdolliset muut kaapelit saataisiin maan alle samalla kertaa. Tämä selvinnee huhtikuun puoliväliin mennessä.

Kaivutyöt on tarkoitus aloittaa toukokuussa.

– Tavoitteena on, että loka-marraskuussa kaikki kaivutyöt olisivat valmiit ja myös viimeistelytyöt tehty, sanoi Kamunen.

Kerttu Puustinen oli tullut infotilaisuuteen, koska oli saanut allekirjoitettavaksi sopimuksen.

– Tonttimme ulottuu yksityistien puoliväliin asti, joten toivon että kaivutyöt tehdään tien reunaan, sanoi Puustinen.

Puustinen pitää sähköverkon uudistamista hyvänä asiana, ja uskoo että hanke onnistuu hyvin kunhan asioista sovitaan.

Savon Voiman tavoitteena on, että 80 prosenttia sen asukkaista olisi säävarman sähköverkon piirissä vuonna 2020.

– Rakennamme joka vuosi noin 1000 kilometriä uutta säävarmaa sähköverkkoa. Tästä kaapeloinnin osuus on noin 500 kilometriä, kertoi verkostopäällikkö Pekka Miettinen.