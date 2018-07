Retkikohteet: Lounasristeilyllä Nilsiän Aholansaaressa. Kuunnelmakierros antaa elämyksiä ja hyvää oloa.

Aholansaaressa on uutta tänä kesänä tarjolla oleva päivittäinen lounasristeily. Astumme Sääskiniemen laiturilta Toivo-laivaan puoliltapäivin. Perjantaisin ja lauantaisin laiva poimii matkustajia lounastamaan myös Tahkolahden sillalta. Laivassa on hyväntuulinen ryhmä nuoria matkalla saareen.

– Olemme nyt ensimmäistä kertaa isoisina Aholansaaressa, kertoo espoolainen Viivi Peltola. – Täällä on ihanat maisemat ja saarella on kotoinen tunnelma.

Vieressä istuva Anna Peltola (18) komppaa ystäväänsä nyökytellen ja lisää.

– Koti-ikävä ei ole yllättänyt. Majoitus on hyvä ja saaren kioskista saa kaikkea tarpeellista.

Matkustajia saareen jo yhdeksän vuotta kuljettanut kippari Tapani Nissinen luotsaa Toivon varmoin ottein saaren laituriin.

– Matkustajien määrä on tällä hetkellä hienoisessa nousussa. Kesäkuussa saaren asuttavat rippikoululaiset ja edellisellä viikolla pidettyyn konfirmaatioon saapui vieraita useita laivalastillisia. Heinäkuussa on turistien sesonki, Nissinen mainitsee asetellen samalla laivan kiinnitysköysiä.

Päärakennuksessa meidät ottaa vastaan myyntisihteeri Kati Heimonen, joka toivottaa tervetulleeksi ja kehottaa siirtymään suoraan peremmälle ruokapöytään.

Tarjolla on lämmin ruoka, juomat, leivät ja salaatit seisovasta pöydästä sekä jälkiruokakahvit. Ilokseni myös lämmin kasvisvaihtoehto löytyy. Ruokasalin suurista ikkunoista on kauniit näkymät Tahkovuoren suuntaan.

– En ole pitkään aikaan syönyt näin hyvää ateriaa, tuumaa matkaseuralaiseni vatsaansa taputellen.

Kiitämme ruuasta ja saamme vastaanotosta tarvittavan välineistön, eli kuulokkeet ja tallentimet kuunnelmakierrosta varten. Kun laitteet on viritetty, Heimonen opastaa meitä niiden käytössä ja antaa vielä kartan käteen.

– Ensimmäinen rasti on pääsisäänkäynnin vieressä. Painatte vain ykköstä ja sitten play-nappulaa, neuvoo hän ystävällisesti.

Kartan avulla löydämme sepän pajaan, Paavon pirttiin, Hyvämäen kesäpappilaan, riihelle ja leirikirkkoon. Rasteja on seitsemän ja noin kuudensadan metrin pituisen kierroksen tekemiseen käytimme puolisen tuntia.

Kuunnelma on laadukas ja elämyksellinen. Tekstin ja kertojan äänen takaa löytyy Minna Kettunen. Linnut laulavat ja aalto liplattaa saaren rantaan. Tallenteen äänimaailma on rikas ja nilsiäläinen Kari Summanen tekee Paavo Ruotsalaisena vakuuttavaa työtä.

– Olipa se mielenkiintoinen retki, huokaa Alapitkältä tullut Akseli Holopainen jäädessämme vielä ihailemaan komeaa leirikirkkoa kuunnelman jälkeen.

– Vaikka Aholansaaressa on tullut käytyä lähes joka kesä ja hiihtoretkillä talvellakin, jää mukaan joka kerta jotakin uutta, pohtii Akselin ukki, nilsiäläinen Jouko Holopainen.

-Kleofas Hyvämäen panostus saaren hyväksi tuli hienosti esiin kuunnelmassa, hän hehui.

Nilsiäläinen pappi Kleofas Hyvämäki osti saaren huutokaupassa Paavo Ruotsalaisen perikunnalta 1913. Hän vaali saaren perintöä ottaen vastaan vieraita ja järjestäen seuroja sekä kokoontumisia. Hyvämäen vaimo Edith Hyvämäki testamenttasi saaren Herättäjäyhdistykselle 1955.

Paluumatkalla kahden aikoihin tapaan laiturilla Aholansaaren toimitusjohtajan, kuopiolaisen Anne Tuomaisen.

– Vaalimme saaren perinteitä, mutta olemme avoimia uudistuksille. Ihmiset yhdistävät körttiläisyyden helposti pidättyväisyyteen ja vakavuuteen, mutta tavoitteenamme on luoda helposti lähestyttävä ilmapiiri, selvittää Tuomainen.

– Meillä on täällä hyvä joukkue ja kaikki tekevät työtä suurella sydämellä, iloitsee hän Toivon irtautuessa laiturista uudet matkalaiset uumenissaan, hän jatkoi.

Hyvä ilmapiiri on retkeläisten aistittavissa ja äidymmekin suunnittelemaan heinäkuista rantasaunaretkeä Aholansaareen.