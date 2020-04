Rehtorin pesti siirtyy isältä tyttärelle. Marianne Korkalainen valittiin Rautavaaran yhtenäiskoulun ja lukion rehtoriksi.

Kasvatustieteen maisteri Marianne Korkalainen on valittu Rautavaaran yhtenäiskoulun ja lukion rehtorin virkaan. Työ alkaa 1.8.2020 viransijaisuudella. Vakinaisen viran hoitaminen alkaa 1.1.2021.

Marianne Korkalainen seuraa virassa isäänsä Matti Korkalaista, joka jää eläkkeelle ensi vuoden alussa ja lomille jo 1.8. tänä vuonna.

Rehtorin virka ja viransijaisuus olivat haettavina 24.2.-31.3. Määräaikaan mennessä näihin tuli kaikkiaan 13 hakijaa, joista haastatteluun kutsuttiin neljä.

Viran kelpoisuusvaatimuksia ovat muun muassa ylempi korkeakoulututkinto, peruskoulun tai lukion opettajan kelpoisuus, riittävä työkokemus opettajana sekä opetushallinnon tuntemus. Lisäksi virkaan valittaessa painotettiin monipuolista erityis-, perus- sekä aineenopettajakokemusta peruskoulusta ja lukiosta, oma-aloitteisuutta, organisointikykyä ja vuorovaikutustaitoja, aiempaa johtamiskokemusta sekä kehittämis- ja hankeosaamista.

Marianne Korkalainen on työskennellyt elokuusta 2018 lähtien Nilsiän yhtenäiskoulussa apulaisjohtajana rehtorin työparina. Hänen tehtävänään on ollut muun muassa huolehtia, että koulun arki toimii esimerkiksi sijaisjärjestelyiden osalta sekä kartoittaa koulutilojen käyttöä myös ulkopuolisille. Hallinnollisten töiden lisäksi Korkalaisella on ollut myös paljon opetustunteja.

Korkalainen on syntynyt Rautavaaralla vuonna 1988, ja siellä hän on käynyt sekä peruskoulun että lukion.

Hänen mukaansa pienessä maalaiskoulussa opettajat välittivät oppilaistaan ja opetus oli tasokasta. Kouluyhteisö oli tiivis ja kaveriporukka iso.

Verenperintönä Marianne Korkalainen hakeutui opetusalalle ja lukemaan erityispedagogiikkaa Jyväskylän yliopistoon vuonna 2007. Kasvatustieteen maisteriksi hän valmistui vuonna 2011. Rehtorin opinnot hän suoritti sivuaineopintoinaan.

Marianne Korkalainen asuu Rautavaaralla miehensä ja kahden lapsensa kanssa.