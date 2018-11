Pupuille kyytiä ilman pyssyä. Rautavaaran Erämiehet on järjestänyt Sasta-ajot 20 vuoden ajan.

Miten ajava koira ajaa jänistä, tämän selvittämiseksi on Rautavaaran Erämiehet tarjonnut koiranomistajille mahdollisuuden Sasta-ajoissa jo 20 vuoden ajan.

Niin myös viime lauantaiaamuna koirat laskettiin hakemaan jänistä aamuhämärissä. Kuhmolainen Joni Heikura laski suomenajokoira Kaikuvan Ketkun ajokokeen ensimmäiselle erälle vaille kahdeksan.

– Onhan se aina pieni oma vivahteensa kun ollaan kokeisiin lähdössä. Ihan kuin metsällä olisi, mutta sillä erolla, ettei pyssyjä oteta mukaan, hän kuvaili.

Ajokokeissa ei vahingoiteta ajettavaa riistaeläintä.

Viime lauantaina koiria oli kisaamassa kaikkiaan yhdeksän. Vastaava koetoimitsija, kilpailun järjestelyissä alun alkaen mukana ollut Pekka Kauppinen kertoi, että parhaimmillaan koiria on ollut mukana jopa 16.

– Viime vuonna kisat jäivät väliin susitilanteen vuoksi, Kauppinen kertoi.

Kauppisen mukaan metsästysseurat ovat antaneet kiitettävästi maastoja koealueiksi eri puolilta pitäjää.

Parhaimman ykköstuloksen ajaneen koiran omistajalle on annettu palkinnoksi goretex-puku.

Koe on perinteisesti järjestetty Pyhäinpäivänä, joten lumitilanne on vaihdellut vuosittain.

Koska koealueet ovat eri puolella laajaa pitäjää, on jossain Sieran salolla saattanut olla täysi lumikeli ja jollain toisella alueella sula maa.

Kisojen ylituomarina on yhtä vuotta lukuunottamatta toiminut Risto Mustonen.

– Sasta-ajoissa on aina ollut erinomaiset järjestelyt ja hyvä henki, Mustonen totesi.

Koirien gps-laitteet ovat tuoneet helpotusta ajon etenemisen seuraamiseen.

– Kun näitä laitteita ei ollut käytössä, niin eikun kovakuntoisimmat tuomarit koiran perään jos ajo meni kovin etäs, ettei muuten kuullut. Nyt voidaan siirtyä autolla koiran likelle, muisteli Mustonen.

Sasta-ajojen tulevaisuus varmistuu Erämiesten kenneljaoston vetäjän Tommi Väisäsen mukaan viimeistään maaliskuun lopussa, johon mennessä koe pitää olla anottuna.

– Hienoa olisi, jos löytyisi nuorempaa innokasta polvea kisajärjestelyihin mukaan. Myös susitilanne vaikuttaa kokeen tulevaisuuteen, hän toteaa.