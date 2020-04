Ponnistus vaatii voimia myös ulkomailta

Työnsä oppinutta ahkeraa työvoimaa haalitaan nyt kiireesti viljelykauden alkaessa, kun koronaepidemia on sulkenut maan ulkorajat.

Nilsiän Taimituotteella ei tarvitse huolehtia kausityövoimasta, koska se kasvattaa kurkkuja nykyään ympäri vuoden kasvihuoneissa muutaman Romaniasta ja Thaimaasta Nilsiään muuttaneen työntekijän voimin.

– Toistaiseksi korona ei ole vaikuttanut juuri millään lailla. Romaniasta tulleet lähtevät käymään kesäloman aikaan Romaniassa, mutta tietysti jos rajat ovat kiinni, he eivät varmaan lähde, tilan yrittäjä Risto Taskinen pohtii.

Sen sijaan Iivananpuron tilalla Kaavin Maarianvaarassa, kuten sadoilla muilla suomalaisilla maa- ja metsätiloilla, eletään koronaviruskriisin keskellä kriittisiä hetkiä, koska kevätkausi on alkamassa, mutta kokenut kausityövoima ei nyt pääse Suomeen maan rajojen sulkeuduttua.

– Väkisin täytyy pitää pää kylmänä, mutta tämä on henkisesti aika raskasta, samoin taloudellisesti ja kohta myös fyysisesti, kun joutuu tekemään itse 26 tuntia vuorokaudessa, marjatilan yrittäjä Jukka Rissanen sanailee.

Iivananpurolle tarvitaan touko-kesäkuussa 50–60 ihmistä kevättöihin ja itse poimintajaksolle lisäksi vielä noin sata työntekijää. Heistä lähes kaikki ovat tulleet vuosien ajan Ukrainasta, josta suurin osa suomalaisen maatalouden kausityövoimasta tulee muutenkin.

Viikko sitten torstaina Rissanen sai maa- ja metsätalousministeriöstä tiedon, että se on hyväksynyt kuuden ukrainalaisen maahantulon kevätkiireisiin – se on siis kymmenesosa Rissasen tarvitsemasta väestä.

– Parempi kuin ei mitään, mutta on vielä monta asiaa, ennen kuin he ovat Suomessa, Rissanen arvioi.

