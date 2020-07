Pin-upissa on naisellisuutta ja viatonta seksikkyyttä

Pin-Up Petrolsin Savon alueen kaunottaret pyörähtivät mekoissaan Nilsiän Tahkovuoren huipulla. Kuvausrekvisiittana oli Ari-Ville Jenun vuosimallia 1961 olevan Cadillac De Ville.

– Tämä on nyt ensimmäinen kuvauspäivä, mitä ylipäätään tässä Savossa on järjestetty, taustoitti yhdistyksen Savon alueen toimintavastaava, nilsiäläinen Anu Kokkonen.

Pari vuotta toimessaan ollut puuhanainen on pyrkinyt järjestämään Savoon monipuolista yhteistä tekemistä ihan vain tyttöjen kesken. Korostettakoon vielä, että ”tytöttely” tehdään tässä porukassa hyvässä hengessä, hyvin tyköistuvasti jopa.



Kokkonen puhuu kauniisti naisvartalosta ja naiseudesta yleensä. Vartalopositiivisuus on vahvasti läsnä. Häntä kuunnellessaan tietää jokaisen naisen olevan kaunis.

– Pin-up on 50-luvun estetiikkaa ihannoivaa naisellisuutta ja viatonta seksikkyyttä.

Vintage on vahvasti mukana pin-up -pukeutumisessa.

– Klassistahan se monesti on. Pin-upin alatyylejä on nämä rokahtavat rockabellat ja vintage pin-upit. Seilor ja tiki ovat enemmänkin teema pukeutumista vintage henkeen, nostaa Anu esiin.

Pin-up -tapahtumiin valmistaudutaan huolella.

– Nämä ovat muutakin kuin pelkkiä tapaamisia. Näihin voimme pukeutua ja laittautua, Kokkonen iloitsee.

