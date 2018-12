Pillit vinkuen paloauton kyydissä. Valtakunnallinen Päivä Paloasemalla -tapahtuma keräsi runsaasti osallistujia Nilsiässä.

Nilsiän palolaitos oli tänäkin vuonna osana toteuttamassa koko perheelle suunnattua Päivä Paloasemalla -tapahtumaa. Tapahtuma on valtakunnallinen ja se on järjestetty jo useana vuonna peräkkäin. Tänä vuonna mukana oli huimat 350 paloasemaa ympäri Suomen tarjoamassa hauskojen tehtävärastien avulla tietoa paloturvallisuudesta.

Erityisesti perheen pienimpien suosiossa oleva tapahtuma on tärkeä osa paloturvallisuusvalistusta, ja se on myös oiva tapa päästä tutustumaan oman paikkakuntansa palokuntatoimintaan lähemmin. Monenlaiset toiminta- ja tehtävärastit ovat loistava tapa opettaa paloturvallisuutta koko perheelle.

Paloaseman pihalla oli mahdollista päästä kokeilemaan sekä sammutuspeiton, että palosammuttimen käyttöä turvallisesti valvovien silmien alla. Päivän aikana sammutusta pääsivät kokeilemaan sekä lapset, että aikuiset.

Toimittaja sai kunnian olla päivän ensimmäisen palon sammuttaja. Saatuani ohjeistuksen jälkeen palosammuttimen käteeni ensimmäiseksi ongelmaksi koitui sokan irrottaminen. Pikkupakkasessa jo hieman kankeiksi kylmettyneet sormet eivät millään meinanneet saada sokkaa irti. Hetken riuhtomisen jälkeen sokka sai kuitenkin kyytiä ja olin valmis kohtaamaan liekit.

Mielessäni ehti käydä jo mielikuva siitä, kuinka onnistuisin suihkuttamaan kaikkea muuta paitsi kohdetta, mutta painaessani liipasinta sammuttimesta ei suihkunnutkaan tavaraa hirvittävällä paineella, vaan neste suihkusi ulos helposti hallittavana virtana. Ja sitten se olikin jo ohi, liekit olivat sammuneet, eikä kenenkään tarvinnut vaihtaa vaatteita.

Seuraavaksi kävin tutustumassa halliin parkkeerattuihin paloautoihin, ambulansseihin sekä pelastuslaitoksen käytössä oleviin veneisiin. Kulkupelien ympärillä ja niiden sisällä pyöri katsojia tutustumassa niiden toimintoihin. Sisätiloissa oli nähtävillä tietoiskuja videoiden ja puuhavihkojen muodossa.

Paikalle oli viritelty myös savuhuone, jossa saattoi turvallisesti kokea miltä näyttää savuntäyttämässä huoneessa. Tämä oli toteutettu savukoneiden avulla, sillä oikeasta palosta syntyneessä savussa on usein vaarallisia myrkkykaasuja. Tulipalon aikana jo muutamassa minuutissa savua syntyy valtavat määrät. Lisäksi savu itsessään on kuumaa, jopa useita satoja asteita.

Useille paikanpäälle tulleille lapsille oli tärkeää päästä myös kokeilemaan kyytejä. Pihalla laitoksen ympäri kiertävän mönkijän peräkärryssä sai hetken kokea vauhdin hurmaa.

Päivän kohokohta oli tietysti paloauton kyyti. Sireenit vinkuen lyhytkin matka oli elämys varttuneemmallekin väelle, mutta erityisesti siitä nauttivat nuoremmat kyydittävät. Ehdin jututtaa mumminsa ja vaarinsa kanssa paikalle tulleet Jimiä ja Eemeliä , jotka nauttivat molemmat päivästä. Jo viime vuonna tapahtumaan osallistunut Jimi oli odottanut jo puoli vuotta päästäkseen uudelleen vierailemaan paloasemalla. Ja tutkittavaa molemmilla pojilla riitti.

– Paloauton kyydissä oli kivaa! Jimi ehti kommentoida istuessaan itse sisälle parkkeeratun paloauton ratin takana. Kenties pojasta saadaan vielä tuleva palomestari!