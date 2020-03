Perjantaina vietetään Kotona kotimaista -päivää

Kansa on nyt koronan takia tavallista tiiviimmin kotonaan. Tänään perjantaina 27. maaliskuuta kannustetaan kotimaisten toimijoiden käyttöön Kotona kotimaista -päivänä.

Suomalaisille pienyrittäjille on rakennettu vapaaehtoisvoimin Kotona kotimaista -hanke, jonka tavoitteena on auttaa suomalaisia kuluttajia löytämään paikallisia pientoimijoita, heidän kauppojaan ja puotejaan sekä käyttämään heidän tuotteitaan ja palveluitaan.

Hanke on saanut taakseen nimekkään kummiporukan, johon kuuluvat Vappu Pimiä, Jaana Pelkonen, Janni Hussi, HP Parviainen ja Pippa Laukka.

Verkkosivuille kotonakotimaista.fi mikä tahansa suomalainen kauppa, liike tai puoti voi lisätä itsensä. Sivustolla on myös listaus verkkokaupoista. Sosiaalisessa mediassa käytetään tunnistetta #kotonakotimaista.

Hankkeen ideana on, että jokapäiväisissä valinnoissa suosittaisiin kotimaista vaihtoehtoa, on kyse sitten elintarvikkeesta, muusta tuotteesta, palvelusta, kulttuurista tai viihteestä.

Idean kehitti alun perin Samuli Huuhtanen. Hän asuu Tahkolla ja on kuopiolaisen RPS Brewing -pienpanimon yrittäjä.