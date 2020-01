Palomies pääsi huokaisemaan lokakuussa. Palokuntien arki on hälytystehtävien rytmittämä.

Nilsiän palokunnalla oli viime vuonna 239 hälytystehtävää.

– Pikkuisen siinä on nousua vuoteen 2018 nähden, mutta kyllä se vielä normaaliin hajontaan mahtuu, kiteytti palomestari Risto Taskinen.

Suurin yksittäinen hälytystehtävä olivat ensivastetehtävät, joita oli 55 kappaletta. Eläinten pelastustehtäviä oli 12.

– Niitä oli viime vuonna enemmän. Lypsylehmien nostoja ja lintujen pelastustehtäviä oli enemmän mitä normaalisti, Taskinen vielä täsmensi.

Automaattisille paloilmoituksille tehtiin 44 lähtöä. Liikenneonnettomuuksista hälytyksiä kertyi 31. Tulipalotehtäviä, sisältäen myös avunannot naapurikuntiin, kertyi 22.

Kiireisimmät nilsiäläispalomiesten kuukaudet myötäilivät matkailutrendejä.

– Vuoden vaihde on meillä yleensä aina kiireistä aikaa sekä kesäkuukaudet. Näinhän se yleensä on, että kun porukkaa on enemmän niin myös tapahtuu enemmän, Taskinen muotoili.

Rauhallisinta palokunnassa oli lokakuussa, jolloin oli vain 12 tehtävää.

Kiireisin viikonpäivä oli lauantai.

– Sinne osui 45 tehtävää. Rauhallisinta on sitten tilastojen mukaan ollut torstaisin.

Kellonajallisesti huippu osuu kello 18–19 väliin.

– Eli jos tästä nyt yhteenvetoa vetää, niin kesälauantaisin kuuden–seitsemän maissa pitää olla tarkkana. Rauhallisinta on sitten lokakuussa, kolmen–neljän aikaan yöllä, Taskinen kiteytti.

Rautavaaran palokunnalle tuli viime vuonna 140 hälytystä.

– Se on samaa luokkaa edellisvuoteen verrattuna, ihan hienoinen kasvu siinä on, palomestari Antero Oikarinen kommentoi.

Ensivastetehtäviä Rautavaaran palokuntalaisilla oli 89 kappaletta. Liikenneonnettomuuksiin lähtöjä oli kymmenen. Vahingontorjuntatehtäviä sekä muita torjuntatehtäviä kertyi kumpaakin seitsemän. Automaattisia palohälytyksiä oli viisi. Muita yksittäisiä hälytystehtäviä kirjattiin vähemmän, muun muassa maastopaloille oli neljä ja ihmisen pelastustehtäville kolme lähtöä.

Kiireisintä palokunnassa oli virka-aikaan.

– Kello 7–16 oli keskimäärin 59 tehtävää, 16–22 tehtäviä oli 44 ja yöaikaan 37, Oikarinen tiivisti tilastoista.

Kiireisin viikonpäivä Rautavaaran palokunnassa oli sunnuntai.

– Ja lauantai tulee sitten siinä kyllä heti perään eli viikonlopulle painottui.

Kuukausitasolla tarkasteltuna kiireisintä oli marraskuussa.

– Lähtöjä oli silloin 17. Hiljaisinta oli puolestaan lokakuussa, vain viisi lähtöä, Oikarinen summasi.

Kiinteistön omatoimisella paloturvallisuuden itsearvioinnilla tavoitettiin Pohjois-Savossa yhteensä 80 prosenttia niistä kohteista, joille oli lähetetty kiinteistöjen omavalvontalomake ja -opas. Pientalojen itsearvioinnin lomakkeita lähetettiin yhteensä 6501 talouteen. Vapaa-ajan asuntoihin lähetettiin 2290 itsearvioinnin lomaketta. Palautusprosentti oli 74 prosenttia.

Omatoimisten palotarkastuksien osalta palautui Nilsiässä noin 95 prosenttia lähetetyistä lomakkeista. Rautavaaralla omavalvontalomakkeiden palautusprosentti asuinrakennusten osalta oli 88 ja vapaa-ajan-asunnoissa 91 prosenttia.

Pohjois-Savon palontutkinnan esiin nostamia palojen syttymissyitä ovat muun muassa kodin sähkölaitteet, lämmitys, tupakointi ja tuottamukselliset tulipalot.