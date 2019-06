Pakastin oli kaiken huippu – Matti Komulainen noukkii Keyritynjoesta sinne heitettyjä kodinkoneita.

Alkukesästä paljastuu mitä kaikkea asiaan kuulumatonta ihminen on hylännyt luontoon – upottanut piiloon tulvaveteen tai lumien alle.

Esimerkiksi Kuopiontien varrella olevat Hankamäen ja Väätäälänkylän levikkeet ovat suosittuja luvattomia kaatopaikkoja.

Hankamäen alapuolella sijaitsevalta levikkeeltä Keyritynjokeen pudotetut tavarat ja laitteet kulkeutuvat tulvavedessä virran mukana tai painuvat pohjaan.

Parin kilometrin päässä Keyritynjokea Lehmikosken kohdalla Nilsiän Siikajärven Ahmapurolla asuva Matti Komulainen on huomannut, että ihmiset kippaavat levikkeeltä jokeen kaikenlaista tavaraa kodinkoneista lähtien.

– Kaikkea kodinkoneita mitä kodeista löytyy, On löytynyt sähköhella, pyykinpesukone, jääkaappi ja telkkari, ja kaikkea muutakin, esimerkiksi haalarit, toteaa Komulainen.

Alkuviikosta hänen kierrellessään jokivartta silmiin osui jotain tähänastisista uskomattominta, sillä joen rannalla kosken yläpuolella jökötti virran tuomana arkkupakastin puuhun tarttuneena.

Kun jotkut välinpitämättömyyttään roskaavat ympäristöä, niin toiset tarttuvat toimeen ja siivoavat jäljet. Matti Komulainen kuuluu jälkimmäisiin. Kun vesi laskee ja lämpiää, niin hän käy noukkimassa pakastimenkin peräkärryyn ja vie Nilsiään asianmukaiseen kierrätyspaikkaan.

Joskus hän kerää veden laskeuduttua levikkeen kohdalta paljastuneita tavaroita talteen levikkeelle ja soittaa roska-astioiden tyhjentämisestä vastaavalle taholle, että hakevat ne pois.

Millaisia ajatuksia Komulaisen mieleen nousee, kun hän huomaa jonkun kodinkoneen joesta vesien laskeuduttua?

– Näinkö ollaan sivistyneitä ja siistejä, että pistetään naapurin nurkan taakse roskat? hän ihmettelee.

Alajuoksulla, jossa rannat ovat matalammat, jokeen levikkeeltä heitettyjä tavaroita kulkeutuu Komulaisen mukaan pelloille ja sielläkin niitä joudutaan siis keräämään pois.

Ongelmaa on havaittu varsinkin Puntinjoessa ja pahoina tulvavuosina myös Keyritynjoessa.

Kodinkoneiden hylkääminen luontoon ja tienvarsille on ympäristötarkastaja Pirkko Nevalaisen mukaan vähentynyt sen jälkeen, kun käytöstä poistetun sähkö- ja elektroniikkaromun on voinut viedä ilmaiseksi lajittelukeskuksille. Ongelma ei kuitenkaan ole kokonaan poistunut.

Nevalainen nostaa myös esille 75-tien varrella olevan Ylä-Siikajärven levikkeen Väätäälänkylällä. Levike joudutaan siivoamaan jätteistä viikoittain.

– On jo vuosikausia ollut ongelmana, että jotkut käyttävät levikettä jätepisteenään. Siinä oli nytkin hirveästi pahvilaatikoita, joiden sisältöjä linnut levittelevät. Ei ole kuitenkaan pitkää matkaa Lastukosken aluekeräyspisteeseen, päivittelee Nevalainen.

Hänen mukaansa on yritetty selvittääkin, mistä levikkeelle jätetyt jätteet ovat peräisin, mutta tuloksetta.

Nevalainen lisää, että kiinteistönomistaja on velvollinen keräämään mailtaan myös toisten sinne jättämät roskat.