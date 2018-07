Osallistu Pitäjäläisen kesäkuvakisaan

Pitäjäläisen kesäkuvakilpailun aiheena on tänä vuonna Kesän satoa.

Nousiko perunamaasta hassunmuotoinen mukula tai kasvoivatko mansikat erityisen isoiksi tänä vuonna?

Valokuvaa, millaista satoa kesä on kasvattanut ja lähetä kuva sähköpostilla osoitteeseen uutiset@pitajalainen.fi. Kerro viestissä kuka kuvan on ottanut, missä se on otettu sekä kuka satoa on kasvattanut.

Julkaisemme kuvia lehdessä sekä Pitäjäläisen nettisivulla.

Kilpailuaika päättyy 31.8. Kaikkien osallistujien kesken arvotaan Plakkarin kuvasuurennoslahjakortti.