Ongelmia käteisen rahan saatavuudessa – Nilsiän OttoPlus-automaatissa on kevään aikana ollut toimintahäiriöitä. Syitä löytyy laitteen tekniikasta ja talletuspuolelta.

Nilsiän keskustassa sijaitsevassa OttoPlus-automaatissa on ollut toimintahäiriöitä useaan otteeseen tämän kevään aikana. Esimerkiksi pääsiäisen seutuun automaatista ei saanut nostettua rahaa.

– Olemme olleet erityisen tyytymättömiä Nilsiän automaatin toimimattomuuteen huhtikuussa ja nyt vielä viime viikon vaihteessakin, tuskaili Automatia Pankkiautomaatit Oy:n käteispalveluiden johtaja Harri Pennanen tilannetta.

OttoPlus-automaatilla pystyy rahan nostamisen lisäksi myös tallettamaan rahaa omalle tililleen. Tämä on ollut osaltaan vaikuttamassa automaatin toimintahäiriöihin.

– Automaatin kanssa on ollut jonkin verran huonoa tuuriakin koneen jumiintuessa huonokuntoisten setelien talletuksen yhteydessä, pohjusti Pennanen.

Myös itse laitteen kanssa oli ongelmia, kun samalle jaksolle sattui hankala tekninen vika.

Yksiselitteinen syy on ollut myös setelien loppuminen.

– Huhtikuussa rahat oli automaatista päässyt loppumaankin, kun talletuksia ei ollutkaan riittävästi. OttoPlus-automaattihan osaa jakaa talletetut käyttelysetelit takaisin asiakkaille ottotapahtumissa. Yleensä rahan lisäyksiä pystytään tekemään automaatille kyllä riittävän usein, jotta jaettavat setelit eivät pääse loppumaan, kertoi Pennanen laitteen toimintaperiaatteesta.

Automatian kotisivuilta pystyy paikkakuntakohtaisesti hakemaan tietoa nosto- ja talletusautomaattien saatavuudesta. Myös väliaikaiset toimintahäiriöt näkyvät sivustolla.

– Kotisivujemme karttaohjelmistoamme olemme kehittäneet siten, että automaatin karttamerkin kohdalle laitetaan punainen ruksi, mikäli se ei hetkellisesti ole asiakaskäytössä. Se on lisätty kartalle asiakasinformaation parantamiseksi, raotti Pennanen.

Tiedon automaatin toiminnasta voi siis halutessaan tarkastaa vaikka omalla kotisohvallaan. Samalla voi hakea lähimmän toimivan nostoautomaatin.

Pennanen lupasi, että Nilsiän tilannetta kuulostellaan nyt herkällä korvalla.

– Seuraamme kriittisesti Nilsiän automaatin palvelutasoa ja arvioimme mihin suuntaan Nilsiän käteispalvelutarpeet ovat kehittymässä. Tavoitteemme on saada Nilsiän automaattipalvelu palautettua sille hyvälle tasolle, jolla pystyimme toimimaan vielä alkuvuodesta.