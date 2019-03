Oletko maistanut mykyrokkaa? Rautavaaralla vapaaehtoisryhmä kokkasi tätä harvinaista herkkua

Mykyrokka on näillä seuduin monelle herkkuruoka, mutta sen verran isotöinen, ettei sitä useinkaan viitsi ruveta ihan kotioloissa valmistamaan.

Rautavaaralla seurakunta on vastannut tähän tarpeeseen jo vuosikausien ajan järjestämällä kahdesti vuodessa mykyrokkamyyjäiset.

Syksyllä pidettävien myyjäisten tuotto lahjoitetaan lähetystyön hyväksi ja näin helmikuun lopulla Yhteisvastuulle.

Kysyntä on taattu.

Rokkaa haetaan astioilla kotiin vietäväksi tai rokasta nautitaan myyjäispaikalla.

Aune Tuovinen kertoi, että se on se kun siitä tykätään.

– Herkkua kerta kaikkiaan ja mykyt ovat se vetonaula. Ikinä en ole kuitenkaan itse tehnyt, vaikka olen tykännyt syödä. Ehdottomasti käyn aina ostamassa, kun myyjäiset järjestetään.

Risto Korhonen piti mykyrokkaa harvinaisena herkkuna. Se tarkoittaa sitäkin, ettei sitä monta päivää peräkkäin syödä.

– Kyllä varasin jo eilen itselle kun toin perunat tänne. Kotona ei ole enää ruoanlaittajaa ja olen itse huono laittamaan ruokaa, kertoi Korhonen, joka nautti keitosta myös paikan päällä.

Sirkka Tsavaris (vasemmalla), Anja Rossinen ja Pirkko Hartikainen kuorivat perunoita. Niitä tarvittiin mykyrokkaan viisi sangollista.

