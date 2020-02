Tahkon Reittipoolin moottorikelkkareittejä on auki 39 kilometriä. Tahkolta pääsee kelkkailemaan Nilsiän kautta ST1 Sydänmaalle. Reitin pituus on 32 kilometriä. Myös neljän kilometrin reitti Safaritalolta Simunalahden kautta Sieraniemen pudistamolle on auki, kuten myös kolmen kilometrin reitti Simolasta Nilsiän keskustaan. Kaikki reitit sisältävät jääosuuden.