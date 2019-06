Nilsiän vanha paloauto pääsi eläkkeelle museoajoneuvoksi. Muuten kohtalona olisi voinut olla unohdus kaivoksen syövereihin.

Nilsiän kunnan vanha paloauto on uransa aikana varmasti pelastanut monia. Nyt se itse tuli pelastetuksi.

Kunnia tästä kuuluu nuorille vapaapalokuntalaisille. Auto on ollut vuodesta 2010 lähtien Kuopion VPK:n käytössä. Kun se tuli tiensä päähän, alkoi VPK-toiminnassa mukana ollut Mikko Pennanen puhua isälleen, että eikö olisi kiva jos auton saisi museokäyttöön.

Siitä se idea lähti. Aluepelastuslautakunnalle laadittiin anomus auton saamiseksi vasta perustetulle Pohjois-Savon Paloautoharrastajat ry:lle, ja maaliskuussa asia hyväksyttiin. Auton luovutustilaisuus oli Kuopion pääpaloasemalla 14. toukokuuta.

Vuosimallin 1981 Volvo F12 -säiliöauto on yhdistyksen ensimmäinen oma paloauto. Yhdistys on tiettävästi Suomen ensimmäinen nimenomaan paloautoharrastajille perustettu yhdistys. Puheenjohtaja Risto Pennanen lupaa, että Volvoa tullaan näkemään alueen tapahtumissa ja se voidaan mahdollisuuksien mukaan tuoda myös pyydettäessä nähtäville.

