Nilsiän Pirttilammentien varressa seisovan vanhan petäjän ikä on nyt varmistunut.

Nilsiän Pirttilammentien luiskassa on vanha mänty, jolle moni lenkkeilijä on varmaankin arvuutellut ikää. Se on nähnyt monta tuulta ja tuiskua.

Mänty näkyy jo vuonna 1936 otetussa ilmavalokuvassa. Tämän arvoituksen selvitti nyt eläkkeellä oleva metsätalousteknikko Mauno Kosunen vuosilustoporauksella. Puulle tuli ikää 160 vuotta. Ympärysmittaa puulla on 3,3 metriä.

Puu on siis vähän kotikuntaansa, vuonna 1869 perustettua Nilsiää, vanhempi. 1860-luvulla rakennettiin maantie Nilsiästä Kuopioon. Nälkävuosien, 1866–68, aikana petäjä oli vielä niin pieni taimi, ettei kelvannut pettuleivän raaka-aineeksi.

Mänty on nähnyt espanjantaudin, aasialaisen ja hongkongilaisen – ja nyt myös koronan.

Pitkää ikää ja terveyttä kunnioitettavan ikäiselle petäjälle!