Nilsiän mopoalue aukeaa viikonlopuksi

Nuoret pääsevät Nilsiän uudelle mopoilualueelle tulevana viikonloppuna.

– Asfaltointi on tehty. Murske puuttui vielä alkuviikosta yleiseltä oleskelualueelta, mutta sekin nyt siihen saatiin, taustoitti Järvi-Kuopion seurakunnan nuorisotyönohjaaja Tiitus Lahti mopoalueen viimeisistä urakoista.

Mopoalue on nyt myös käyttötestattu. Alueelle tuotavat infotaulut ovat nekin valmiit.

– Ne laitetaan paikoilleen vielä tällä viikolla, samoin alueelle tuotavat turvallisuusvälineet, kuten esimerkiksi jauhesammutin, Lahti lisäsi.

Hän toivoo, että nuoret ottaisivat nyt paikan niin sanotusti omakseen.

– Käyttöä varten tämä on heille tehty.

Ainut asia, mikä mopoalueelta vielä puuttuu, on kulkuväylä. Sekin saadaan valmiiksi ennen viikonloppua.

